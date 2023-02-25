Режиссера Всеволода Лисовского задержали на выходе из спецприемника, где он отбыл 15 суток ареста по статье о неповиновении сотруднику полиции. Об этом сообщила в фейсбуке его дочь Ева Лисовская.

По ее словам, режиссеру снова вменяют неповиновение сотруднику полиции. "Завтра к обеду станет понятнее, что происходит", – написала Лисовская.

В первый раз режиссера задержали 10 февраля. По словам Евы Лисовской, его забрали с улицы без объяснения причин и отвезли в отделение полиции. На своей странице в фейсбуке режиссер написал, что полицейские на суде "сильно врали", а обвинения в свой адрес назвал "высосанными из пальца".