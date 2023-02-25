Режиссера Всеволода Лисовского задержали на выходе из спецприемника, где он отбыл 15 суток ареста по статье о неповиновении сотруднику полиции. Об этом сообщила в фейсбуке его дочь Ева Лисовская.
По ее словам, режиссеру снова вменяют неповиновение сотруднику полиции. "Завтра к обеду станет понятнее, что происходит", – написала Лисовская.
В первый раз режиссера задержали 10 февраля. По словам Евы Лисовской, его забрали с улицы без объяснения причин и отвезли в отделение полиции. На своей странице в фейсбуке режиссер написал, что полицейские на суде "сильно врали", а обвинения в свой адрес назвал "высосанными из пальца".
- В сентябре 2022 года Лисовского, его актёров и зрителей (всего 14 человек) задержали во время уличного спектакля-оперетты "Правосудие" по пьесе Бертольда Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи" в подземном переходе на проспекте Мира в Москве. Тема пьесы Брехта - становление фашизма в Германии.
- Также в прошлом году Лисовский был оштрафован на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за антивоенный пост в Фейсбуке.
- Всеволод Лисовский – режиссёр и сценарист экспериментального театра, много лет работавший в московском "Театре.doc". Создал для него новую площадку "Трансформатор.doc". Дважды лауреат премии "Золотая маска".
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