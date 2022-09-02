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В Москве задержали режиссера, актёров и зрителей уличного спектакля

Режиссер Всеволод Лисовский

Московская полиция вечером в пятницу задержала режиссера, актёров и зрителей уличного спектакля - всего 14 человек, уточняет "ОВД-Инфо". Повод к задержанию пока неизвестен.

Все задержанные доставлены в отделение полиции "Алексеевское". Как сообщается, к ним не допускают приехавших адвокатов. По информации "ОВД-Инфо", одна из задержанных страдает астмой, ей необходим ингалятор.

Оперетта "Правосудие" по пьесе Бертольда Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи" должна была пройти в подземном переходе на проспекте Мира, однако полиция прервала спектакль.

Постановщики оперетты - московская труппа "Театр переходного периода", режиссёр - Всеволод Лисовский. Он выбрал формат уличных спектаклей в подземных переходах несколько месяцев назад. Брехта, по словам режиссёра, он решил поставить, "потому что нельзя придумать ничего более резонирующего со временем."

  • Пьеса "Страх и отчаяние в Третьей империи" была написана Бертольдом Брехтом в 1934-1938 годах на основе свидетельств очевидцев и газетных заметок. Речь в ней идёт о постепенном проникновении фашизма во все сферы жизни нацистской Германии, дискредитации правосудия и расшатывании морали.
  • Всеволод Лисовский - режиссёр и сценарист экспериментального театра, много лет работавший в московском "Театре.doc". Создал для него новую площадку "Трансформатор.doc". Дважды лауреат премии "Золотая маска".

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