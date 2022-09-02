В Москве задержали режиссера, актёров и зрителей уличного спектакля

Московская полиция вечером в пятницу задержала режиссера, актёров и зрителей уличного спектакля - всего 14 человек, уточняет "ОВД-Инфо". Повод к задержанию пока неизвестен.

Все задержанные доставлены в отделение полиции "Алексеевское". Как сообщается, к ним не допускают приехавших адвокатов. По информации "ОВД-Инфо", одна из задержанных страдает астмой, ей необходим ингалятор.

Оперетта "Правосудие" по пьесе Бертольда Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи" должна была пройти в подземном переходе на проспекте Мира, однако полиция прервала спектакль.

Постановщики оперетты - московская труппа "Театр переходного периода", режиссёр - Всеволод Лисовский. Он выбрал формат уличных спектаклей в подземных переходах несколько месяцев назад. Брехта, по словам режиссёра, он решил поставить, "потому что нельзя придумать ничего более резонирующего со временем."