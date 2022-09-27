Режиссёр Андрей Звягинцев вышел из российского оскаровского комитета

Андрей Звягинцев решил выйти из оскаровского комитета после отказа России выдвигать фильм на премию "Оскар", которая будет вручаться в феврале 2023 года. Об этом режиссёр заявил "Медузе".
Помимо Звягинцева комитет, который выдвигает картины на кинопремию, сегодня покинули его глава Павел Чухрай и режиссёр Николай Досталь. ТАСС сообщает ещё о нескольких режиссёрах, принявших аналогичное решение, их имена не называются.
Накануне - 26 сентября - президиум Киноакадемии заявил, что в этом году не будет номинировать российский фильм на "Оскар". Причины такого решения не уточнялись.
Чухрай назвал решение Киноакадемии "неправовым" и принятым "в одностороннем порядке, через голову оскаровской комиссии". В то же время председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков убежден, что выдвигать российский фильм на "Оскар" в этом году бессмысленно.
- В последний раз фильм из России входил в итоговый список номинантов на “Оскар”, вручавшийся по итогам 2014 года. Это была картина “Левиафан” Андрея Звягинцева; премию он не получил.
- В марте организаторы Венецианского кинофестиваля выступили с заявлением о запрете визита на форум официальной делегации из России. При этом они подчеркнули, что запрет не касается независимых российских кинематографистов. С таким же заявлением выступил и оргкомитет Каннского кинофестиваля.
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