Режиссёр Андрей Звягинцев вышел из российского оскаровского комитета

Андрей Звягинцев решил выйти из оскаровского комитета после отказа России выдвигать фильм на премию "Оскар", которая будет вручаться в феврале 2023 года. Об этом режиссёр заявил "Медузе".

Помимо Звягинцева комитет, который выдвигает картины на кинопремию, сегодня покинули его глава Павел Чухрай и режиссёр Николай Досталь. ТАСС сообщает ещё о нескольких режиссёрах, принявших аналогичное решение, их имена не называются.

Накануне - 26 сентября - президиум Киноакадемии заявил, что в этом году не будет номинировать российский фильм на "Оскар". Причины такого решения не уточнялись.

Чухрай назвал решение Киноакадемии "неправовым" и принятым "в одностороннем порядке, через голову оскаровской комиссии". В то же время председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков убежден, что выдвигать российский фильм на "Оскар" в этом году бессмысленно.