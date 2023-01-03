Российский театральный режиссёр Дмитрий Крымов и его жена Инна пострадали при пожаре в своей квартире в Нью-Йорке. Крымов остаётся в больнице. Об этом сообщается на странице проекта Krymov Lab NYC в фейсбуке.

Крымовы "пострадали от огня, дыма и последствий пожара", говорится в записи от 1 января. 68-летний режиссёр всё ещё находится в больнице "в процессе восстановления", а его жену уже выписали.

Пожар произошёл в начале прошлой недели, причиной стала неисправность проводки, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению Крымова. Собеседник агентства сообщил, что при пожаре пострадал и сын Крымовых Михаил, он также находится в больнице. По данным источника, все они отравились угарным газом.

Крымов — сын режиссёра Анатолия Эфроса, пятикратный лауреат российской театральной премии "Золотая маска". Его спектакли ставятся в ведущих московских театрах. Он уехал из России на следующий день после российского вторжения в Украину – 25 февраля. В апреле состоялась премьера его спектакля "Вишнёвый сад" в США. Позже Крымов заявил, что оставаться в США не планирует, но пока не видит возможности вернуться в Россию. В сентябре в России начали отменять показы его постановок, его имя снимают с афиш.

С конца ноября Крымов работает в La MaMa Experimental Theatre в Нью-Йорке.