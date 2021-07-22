Режиссёр церемонии открытия Олимпиады уволен за шутку о Холокосте

Режиссёр церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, комик Кэнтаро Кобаяси покинул свой пост на фоне скандала из-за появившейся в интернете записи его выступления 1998 года, в котором он шутит на тему Холокоста. Об увольнении Кобаяси накануне открытия Игр сообщил организационный комитет Олимпиады в Токио.

"Выяснилось, что в прошлом во время своих выступлений Кобаяси насмехался над трагическим эпизодом истории", - сказала глава оргкомитета Сэйко Хасимото. Сам режиссёр извинился за свои слова тридцатилетней давности. Кобаяси признал, что его высказывания были совершенно неуместными и заявил, что он раскаивается.

На появившейся недавно в Сети видеозаписи выступления Кобаяси в составе комедийного дуэта он предлагает "поиграть в Холокост" и разбрасывает нарезанных из бумаги человечков, которые олицетворяют жертв геноцида.

Несколько дней назад прошение об отставке с должности композитора церемонии открытия Олимпийских игр подал 52-летний японский музыкант Кэйго Оямада. Решение Оямады было связано с его интервью 1994 года, в котором он признавался, что во время учебы в школе издевался над одноклассниками с ограниченными возможностями.

В феврале из-за сексистских высказываний свой пост покинул глава оргкомитета, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Он заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний.