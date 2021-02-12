Дошутился о женщинах. Фиаско начальника несчастливой Олимпиады

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио 83-летний Ёсиро Мори, бывший премьер-министр Японии, подал в отставку из-за скандала, связанного с его недавним сексистским высказыванием. Финал карьеры Мори, и без того двадцать лет назад заработавшего нелестный титул "самого непопулярного лидера Японии за многие десятилетия", оказался довольно позорным.

Заседание исполнительного совета оргкомитета "Токио-2020", на котором формально объявлено об отставке Ёсиро Мори, состоялось 12 февраля. Уже известно, что его кресло займет бывший знаменитый японский футболист, 84-летний Сабуро Кавабути.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 она была перенесена на год и вроде бы должна теперь пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" оргкомитет решил сохранить.

В подготовку Олимпиады только официально японским государством было вложено 12 с лишним миллиардов долларов, но на самом деле эта сумма в три раза больше, если учитывать расходы и инвестиции частного бизнеса. Местные экономисты все еще подсчитывают потери от отмены Игр: большинство полагает, что японский ВВП потеряет как минимум 40 миллиардов долларов.

Японии не повезло с проведением летней Олимпиады во второй раз в истории. Хотя в 1964 году в Токио состоялись XVIII​ летние Игры, первые в Азии, в первый раз столица Японии могла принять их еще в 1940 году. Однако в 1938 году было принято решение о переносе XII Игр в Хельсинки – из-за вторжения Японской императорской армии в Китай, – а потом началась Вторая мировая война и Игры отменили вовсе.

В конце января 2021 года газета Times, ссылаясь на источники в правительстве Японии, сообщила, что власти страны пришли к выводу: из-за пандемии Олимпийские игры в Токио все-таки придется совсем отменить. По словам анонимного высокопоставленного чиновника, решение об окончательной отмене Игр уже принято, и официальный Токио сейчас ищет способ сообщить об этом всему миру, "сохранив лицо". По его словам, на такое решение повлияла зимняя волна пандемии.

Впрочем, заместитель главного секретаря японского правительства Манабу Сакаи тогда быстро заявил, что "категорически опровергает" эту публикацию, так как она не соответствует действительности. В то же время он отметил, что японское правительство учитывает ситуацию за рубежом и в какой-то момент примет окончательное решение о соревнованиях. Пока же Токио продолжает делать всё необходимое для проведения Олимпиады летом 2021 года.

И вот случилась еще одна неприятность, изрядно подпортившая имидж "Токио-2020", – отставка главы оргкомитета. Причем из-за причины, вызвавшей волну откровенного негодования очень большой части японского общества – а именно из-за грубостей, допущенных Мори в отношении всех женщин мира сразу. Подробнее о случившемся в интервью Радио Свобода рассказывает живущий в Токио российский политолог и публицист, востоковед Василий Головнин:

– Для Ёсиро Мори, ветерана правящей Либерально-демократической партии Японии, извиняться – дело привычное, так как он давно славится словесными ляпами, которые часто допускает в самый неудачный момент. Но сейчас, пожалуй, Мори-сан превзошел сам себя. На прошлой неделе на заседании оргкомитета Игр его, как обычно, потянуло поболтать о житейском. И он заявил, что с женщинами одна морока во всяких спортивных советах и комитетах! Так как, по мнению Мори, они очень соперничают друг с другом и любят поговорить. Стоит, мол, одной поднять руку и начать выступать, как и другим надо тоже высказаться. В результате, как делился наблюдениями Мори-сан, заседания с женским участием тянутся до бесконечности.

– Сейчас в совет оргкомитета "Токио-2020" входят 24 члена, лишь пятеро из них – женщины. При этом еще в 2019 году оргкомитет поставил перед собой цель довести число женщин-директоров в своем составе до 40 процентов. Ёсиро Мори, очевидно, пускаясь в свои публичные рассуждения, обо всем этом позабыл?

– Ёсиро Мори – типичный пожилой японский консервативный политик из глубинки, которому, очевидно, и в голову не приходило, что призванные развлечь публику "житейские наблюдения умудренного солидного человека" вдруг могут создать проблему международного масштаба. Но общественность взорвалась, как в Японии, так и за ее пределами, и сразу зазвучали требования отправить председателя оргкомитета в отставку за оскорбительную сексистскую болтовню. Мори публично извинился, потом ещё раз и ещё раз. И даже Международный олимпийский комитет дал понять, что считает инцидент исчерпанным. Но шум не прекращался.

Ёсиро Мори – типичный пожилой японский консервативный политик из глубинки

Теперь его скандальный уход может ещё больше сгустить атмосферу несчастья вокруг злополучных токийских Игр. И ведь в отставку до последнего времени Ёсиро Мори уходить не собирался. Тем более что его поначалу взяло под защиту и руководство правящей Либерально-демократической партии в лице ее генерального секретаря. Хотя премьер-министр Ёсихидэ Суга и заявил, что высказывания главы оргкомитета "не соответствуют национальным интересам". Предполагалось, конечно, что этим скандал и завершится, однако возмущение общественности оказалось куда более мощным, чем ожидали в правительстве.

– Кто именно и как высказался из известных персон?

– Главу оргкомитета "Токио-2020" публично осудило руководство крупнейших компаний – спонсоров Олимпиады, включая автомобилестроительного гиганта "Тойота" – ее президент Акио Тоёда выступил с беспрецедентным осуждающим заявлением. В знак протеста подали в отставку около 500 волонтеров Олимпиады и участников эстафеты олимпийского огня. На сторону возмущенных встала и губернатор Токио Юрико Коикэ. Она заявила о бойкоте совещания с участием МОК, оргкомитета Олимпиады, правительства Японии и токийской администрации, на котором, видимо, планировалось пожурить Мори, принять его извинения, но оставить на посту.

– Известно что-то новое о планах правительства в отношении Олимпиады в целом?

– Олимпиаду пока не отменяют и не переносят, на кону остаются огромные деньги. Впрочем, многие очень сомневаются в реалистичности такого плана – пандемия не отступает, а вакцинация населения в Японии вряд ли к концу июля создаст прочный коллективный иммунитет. Пока же новым главой оргкомитета "Токио-2020" станет нынешний мэр Олимпийской деревни, бывший футболист, а ныне советник Японской футбольной ассоциации Сабуро Кавабути. Ему 84 года. Злые языки, правда, поговаривают, что лучше бы этот пост заняла какая-нибудь заслуженная экс-спортсменка – в знак еще более глубокого раскаяния за рассуждения Мори-сан.