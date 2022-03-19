Режиссёра Сергея Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии

Украинский режиссёр документального и игрового кино Сергей Лозница исключён из состава Украинской киноакадемии, сообщила в пятницу 18 марта пресс-служба организации.

"Режиссер неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов", - объяснили организации.

Там также отметили, что недавно фильмы Сергея Лозницы вошли в программу Фестиваля российского кино во французском городе Нант под названием "От Львова до Урала". "Во времена кровавой полномасштабной войны, которую развязала Россия, это абсолютно неприемлемо", - подчёркивают в Украинской киноакадемии.

Комментария самого режиссёра на это решение в СМИ и других источниках пока не приводилось.

В недавнем интервью "Международному французскому радио" Сергей Лозница говорил о "важной роли" президента Украины Владимира Зеленского, который "мужественно держит оборону" в дни российского военного вторжения. "Действительно, это - правильный человек, который находится на правильном месте в правильное время. А значит, и это важно для Украины и очень важно для Европы, что этот человек там стоит героически. И очень важно, что народ абсолютно в едином порыве сплотился вокруг него. Я думаю, что такую силу преодолеть невозможно", - сказал Лозница о Зеленском.

Сергей Лозница, которого называют одним из самых известных в мире украинских кинорежиссёров, автор более 20 художественных и документальных фильмов. В 2018 году украинский оскаровский комитет выдвинул его картину "Донбасс" на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", отмечает "Новая газета".