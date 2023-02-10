Режиссёра Всеволода Лисовского арестовали в Москве на 15 суток

Суды в Москве назначили по 15 суток ареста режиссёру Всеволоду Лисовскому и актёру Ивану Анисимову по статье о неповиновении сотруднику полиции. Оба были задержаны в пятницу днём в разных районах города.

О задержании Лисовского сообщила днём в фейсбуке дочь режиссёра Ева Лисовская. Она написала, что её отца без объяснения причин забрали с улицы в отделение полиции и не дают пользоваться телефоном. Позже Лисовский вышел на связь и сообщил, что его везут в суд.

Вскоре стало известно о задержании Анисимова. По сообщению "ОВД-Инфо", правоохранители сначала утверждали, что актёр ругался матом, однако в ОВД на него составили протокол о неповиновении сотруднику полиции.

На своей странице в фейсбуке Лисовский написал, что полицейские на суде "сильно врали", а обвинения в свой адрес назвал "высосанными из пальца".