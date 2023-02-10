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Режиссёра Всеволода Лисовского арестовали в Москве на 15 суток

Всеволод Лисовский

Суды в Москве назначили по 15 суток ареста режиссёру Всеволоду Лисовскому и актёру Ивану Анисимову по статье о неповиновении сотруднику полиции. Оба были задержаны в пятницу днём в разных районах города.

О задержании Лисовского сообщила днём в фейсбуке дочь режиссёра Ева Лисовская. Она написала, что её отца без объяснения причин забрали с улицы в отделение полиции и не дают пользоваться телефоном. Позже Лисовский вышел на связь и сообщил, что его везут в суд.

Вскоре стало известно о задержании Анисимова. По сообщению "ОВД-Инфо", правоохранители сначала утверждали, что актёр ругался матом, однако в ОВД на него составили протокол о неповиновении сотруднику полиции.

На своей странице в фейсбуке Лисовский написал, что полицейские на суде "сильно врали", а обвинения в свой адрес назвал "высосанными из пальца".

  • В сентябре 2022 года Лисовского, его актёров и зрителей (всего 14 человек) задержали во время уличного спектакля-оперетты "Правосудие" по пьесе Бертольда Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи" в подземном переходе на проспекте Мира в Москве. Тема пьесы Брехта - становление фашизма в Германии.
  • Также в прошлом году Лисовский был оштрафован на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за антивоенный пост в Фейсбуке.
  • Всеволод Лисовский – режиссёр и сценарист экспериментального театра, много лет работавший в московском "Театре.doc". Создал для него новую площадку "Трансформатор.doc". Дважды лауреат премии "Золотая маска".

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