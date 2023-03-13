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РФ готова продилить "зерновую сделку" только на 60 дней. Украина возражает

Погрузка зерна

Россия готова продлить так называемую зерновую сделку о вывозе зерна из украинских черноморских портов, но только на 60 дней, а не на 120, как настаивают другие участники соглашения. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин после переговоров в Женеве с высокопоставленными чиновниками ООН в понедельник.

"Российская сторона, подчеркивая "пакетный" характер предложенных Генсекретарем ООН Гутерришем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продолжения "черноморской инициативы" после окончания второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - говорится в заявлении. Там также сказано, что дальнейшая позиция Москвы будет зависеть от "прогресса по нормализации сельхозэкспорта" из России, "размораживания" финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса".

Вице-премьер правительства Украины Александр Кубраков заявил, что позиция России противоречит подписанным вместе с ООН и Турцией документам. Как написал Кубраков в твиттере, соглашение предусматривает, что оно должно продлеваться на 120 дней.

Представитель Госдепартамента США в понедельник заявил, что сейчас - за пять дней до истечения срока действия "зерновой сделки" - наступил критический момент для её продления.

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле прошлого года. Оно предусматривает механизм вывоза из украинских портов зерна и других продовольственных товаров. До июля после февральского вторжения России в Украину порты Украины были полностью заблокированы, ООН и многие страны заявляли, что блокада экспорта продовольствия из страны может привести к глобальным последствиям вплоть до голода в беднейших странах.

В ноябре соглашение продлили ещё на 120 дней. Российская сторона утверждает, что оно работает не в полной мере, поскольку экспорт продовольствия из самой России по-прежнему ограничен из са санкций. При этом поставки продовольствия и удобрений под санкции не попали, однако есть сложности со страховкой и финансовым обеспечением вывоза грузов из российских портов.

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