Представители России и Китая на заседании Совета безопасности ООН 5 января резко раскритиковали действия США в Венесуэле и призвали Соединённые Штаты немедленно освободить захваченного американскими военными и вывезенного в Соединённые Штаты авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Представитель США подчеркнул, что Соединённые Штаты не ведут войну с Венесуэлой и не оккупируют её.

Совет безопасности собрался на заседание в Нью-Йорке в тот же день, когда в этом же городе Мадуро должен предстать перед судом по ряду обвинений, в том числе в "наркотерроризме", направленном против граждан США.

Российский представитель в ООН Василий Небензя заявил, что "инцидент" 3 января в Каракасе стал "предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония", действия США он назвал "преступлениями" и "актом вооружённой агрессии". Он также посетовал, что "ряд государств" в последние годы стал применять нормы международного права "выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры". Небензя ранее неоднократно в ходе заседаний Совета безопасности оправдывал российское вооружённое вторжение в Украину и аннексию украинских территорий.

Представитель Китая в ООН заявил, что Пекин "в шоке от произошедшего" в Каракасе, решительно осуждает "односторонние действия США" и призывает освободить Мадуро и его супругу.

С осуждением действий США выступила также представитель Колумбии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил опасения в связи с возможным ростом нестабильности в Венесуэле. Он также отметил, что действия США могли бы стать нежелательным прецедентом, и призвал политические силы Венесуэлы к диалогу.

Посло США Майк Уолтц, выступая на заседании, сослался на 51-ю статью Устава ООН о праве на самооборону. Он также подчеркнул, что США осуществили военную акцию, приведшую к задержанию Мадуро, только после того, как он отверг дипломатию. "Это была правоохранительная операция в рамках обвинения в отношении наркоторговца, который предстанет перед судом в США за преступления, которые он совершал с отношении нашего народа", - подчеркнул Уолтц. Никаких решений по итогам заседания принято не было, США в любом случае имеют в Совете право вето.