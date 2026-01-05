"Вас это касаться не должно". Российская реакция на захват Мадуро

В мире продолжается обсуждение военной операции США в Венесуэле, проведенной в ночь на 3 января. Американские Вооруженные силы нанесли удары по ряду объектов в столице страны Каракасе, захватили фактического лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Вашингтон не считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и обвиняет его и Флорес в сговоре с целью "наркотерроризма", "ввозе кокаина" и хранении оружия и взрывных устройств с целью их использования против США. Теперь их обоих ждет суд в Нью-Йорке.

МИД России выпустил заявление, в котором осудил "военную агрессию Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы". "Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости", – говорится в заявлении МИД РФ.

О ситуации в Венесуэле высказался зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Команда Трампа – жёсткая и циничная в продвижении интересов своей страны. Свержение Мадуро не имело никакого отношения к наркотикам – только к нефти, и они открыто это признают". "Скажем "товарищам из солнечного Пиндостана" прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну", – заявил Медведев ТАСС, использовав грубое жаргонное обозначение США и намекнув на войну России против Украины.



Российские СМИ цитируют главу Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова: тот в своем телеграм-канале написал, что "заявления президента США Дональда Трампа о "триумфе" в Венесуэле могут в конечном итоге привести к катастрофическим последствиям", аналогичным "провальным интервенциям Вашингтона в прошлом". "США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли "триумф" катастрофой?" – считает Пушков.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков полагает, что операция в Венесуэле серьёзно отразится на мировой торговле нефтью: она "уберёт с рынка" 500-600 тысяч баррелей нефти в сутки, из-за чего цены могут вырасти до 65-70 долларов за баррель. Операцию США в Венесуэле и захват президента страны Николаса Мадуро осудили также белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Кубы Мигель Диас-Канель и МИД КНР .

Удары по Каракасу и захват Мадуро произошли на фоне "поставленных на паузу" переговоров по Украине. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в сообщения об ударе украинских беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина на Валдае, который, по утверждению Москвы, был нанесен в ночь на 29 декабря.

О том, как ситуация в Венесуэле может повлиять на российско-американские отношения и переговоры по войне в Украине, Радио Свобода рассказал политолог Иван Преображенский:

Николас Мадуро – давний союзник России, Россия и Венесуэла вместе занимаются контрабандой нефти

– Что касается негативной реакции России на события в Венесуэле: Россия всегда выступает против вмешательства во внутренние дела других государств, если только в них не вмешивается сама Россия. Николас Мадуро – давний союзник Кремля. Как лично, что тоже очень важно, так и системно, в смысле Венесуэлы как страны, в которую российская правящая верхушка инвестировала достаточно большие средства. Под предлогом инвестиций в Венесуэлу были разворованы огромные деньги.

Россия и Венесуэла вместе занимаются контрабандой нефти, что показали последние смены флагов на танкерах, которые выходили из Венесуэлы под флагами Ганы. А после того, как американцы начинали их преследовать, меняли флаги на российские, и Россия просила американцев эти танкеры не трогать. Соответственно, возможно и другое криминальное сотрудничество. Можно ещё добавить, что Венесуэла относится к числу приоритетных российских союзников, так же как Иран, Китай и Северная Корея.



– Каковы могут быть последствия для России после этой операции в Венесуэле? Многие уже сейчас говорят о том, что главная цель, с точки зрения Трампа и США – это контроль над нефтью...

– Белый дом намерен способствовать возвращению в Венесуэлу американских нефтяных компаний и добиться от этих компаний достаточно больших инвестиционных вложений, поскольку нефтедобыча в Венесуэле из-за санкций в значительной мере разрушена. Там, где она не разрушена, присутствуют российские, иранские и китайские компании. Очевидно, что у США есть намерение вытеснить оттуда эти государства. Есть опыт Панамы, где под давлением американцев без всякого военного вмешательства, достаточно быстро и без проблем удалили серьёзное китайское влияние и отказались от подписания двустороннего инвестиционного соглашения. Американцы умеют этого добиваться.



Но здесь возникают два вопроса. Первый: хотят ли американские нефтяные компании в реальности заходить в Венесуэлу? Потому что это потребует долгосрочных вложений. Венесуэльская нефть низкого качества, тяжёлая, её после добычи необходимо разбавлять другой нефтью. Америка добывает достаточно нефти и сама является одним из крупнейших её экспортеров, а не импортёров. Кроме сверхидеи Трампа контролировать добычу нефти в целом в мире, не очень понятно, зачем это именно нефтяным компаниям. То есть не исключено, что проблема будет уже на этом уровне. Никто не захочет туда инвестировать, а Трамп не сможет их к этому достаточно быстро принудить.

Есть ещё одна проблема. По сути, Трамп не стал демонтировать диктаторский режим в Венесуэле. США захватили диктатора и его супругу. А на место диктатора пришла "дочка учителя Мадуро" Делси Родригес. Именно её отец помогал ему делать первые шаги в политике. Её брат Хорхе Родригес является главой Национальной ассамблеи Венесуэлы. Вдвоем они в значительной мере сейчас контролируют власть в стране. Всем понятно, что её символические заявления о том, что она требует, чтобы Мадуро вернулся и что он законно избранный президент, стоят недорого, потому что она прекрасно понимает: никто его сейчас не вернёт. Так что делать такие заявления совершенно безопасно.

Родригес вполне может попытаться играть на два фронта, договариваться с американцами, но сохранять российское и китайское влияние

С другой стороны, тот факт, что она делает эти заявления, показывает, что она собирается и дальше опираться на чавистов, последователей Уго Чавеса, сторонников леворадикальной, так называемой "боливарианской" модели в Венесуэле. То есть той модели, которая опирается на коррумпированных силовиков и самые бедные слои населения, как это делал Мадуро. Значит, Делси Родригес не собирается менять его политику. Так что не исключено, что она будет продолжать её и в смысле нефти. Она – бывшая глава министерства нефти Венесуэлы. Родригес вполне может попытаться играть на два фронта: договариваться с американцами, но сохранять российское и китайское влияние в надежде на то, что второй раз снаряд в одну воронку не попадет. Трамп не рискнёт её тоже выкрасть, а на военное вторжение он не пойдёт. Поэтому в принципе понятно, что российские интересы под угрозой, но нет стопроцентной гарантии, что Трамп сумеет осуществить свои угрозы.



– Как вся эта ситуация может отразиться на переговорах по Украине? Ведь ещё в конце года казалось, что США ведут себя по отношению к России дружелюбно, и они почти обо всём договорились. Как сейчас всё будет развиваться?

Россия в принципе не стремится к тому, чтобы всерьёз вести переговоры по Украине, она их имитирует

– Несмотря на потерю денег для представителей российского коррумпированного правящего класса, вроде главы "Роснефти" Игоря Сечина, эта ситуация может быть даже отчасти удобной. Можно списать на потери инвестиций все, что за эти годы было разворовано в Венесуэле. К тому же Россия в принципе не стремится к тому, чтобы всерьёз вести переговоры по Украине, она их имитирует. Ей достаточно заявления о том, что на резиденцию Путина якобы осуществили налёт украинские дроны, и вот теперь РФ пересмотрит те соглашения, которые были достигнуты в рамках переговоров. Но там и не было достигнуто никаких существенных соглашений, которые позволяли бы хотя бы прекратить огонь. Так что Россия может заявлять всё, что угодно, но всем понятно, что это будет просто очередная декорация для того, чтобы и дальше не вести переговоры по Украине, – полагает Иван Преображенский.

Обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт уверен, что действия США в Венесуэле никак не повлияют на переговоры по Украине:

В очередной раз была продемонстрирована неспособность России помочь своим союзникам

– Естественно, реакция России на операцию США в Венесуэле не могла быть позитивной. Россию поставили перед свершившимся фактом, и это для неё неприятная история. В очередной раз, и после Сирии, и после летнего израильского удара по Ирану, была продемонстрирована неспособность России помочь своим союзникам. Это говорит о неэффективности российской военной техники, включая комплексы ПВО, которые она поставляла Венесуэле и Ирану. Поэтому ясно, что официальная реакция будет негативной.



Но ряд российских прокремлёвских телеграм-каналов выражают надежду, что новая политика Дональда Трампа, выраженная в "доктрине Монро" и связанная с усилением влияния США в Западном полушарии, даст возможность и другим "великим державам" возможность контролировать территории, которые им интересны и которые они считают своей сферой влияния. Я так понимаю, что в Кремле на это возлагается определённая надежда. Я лично уверен, что она не реализуется, но Кремль будет продолжать на это надеяться.

– А как, по-вашему, будут развиваться переговоры по Украине после операции США в Венесуэле?



– Я думаю, что Трамп скажет, что это два не связанных друг с другом вопроса. Это, мол, наше американское дело, и вас это касаться не должно. Конечно, Путин будет унижен ещё больше, если новое венесуэльское руководство вынуждено будет порвать связи с карманным кремлевским концерном "Роснефть". Это будет дополнительное унижение. Я думаю, что Трамп действительно хочет мира в Украине. Другое дело, что этот мир ему нужен побыстрее. И если не любой ценой, то ценой, совершенно не приемлемой для Украины.

В Кремле есть вполне справедливое ощущение, что по мере общения с Трампом Зеленский всё больше находит с ним общий язык

При этом последние события, случившиеся накануне Нового года, показывают, что в Москве обеспокоены тем, как Трамп общается с Зеленским. Потому что именно в момент последней встречи между Трампом и Зеленским была вброшена "утка" про атаку украинских дронов на валдайскую резиденцию Путина. Это было сделано потому, что в Москве очень хотели побыстрее сорвать эти переговоры. Там есть вполне справедливое ощущение, что по мере общения с Трампом Зеленский всё больше находит с ним общий язык. Он выглядит всё более вменяемым партнером по переговорам, плюс он всё больше и больше пользуется поддержкой европейских союзников, и Кремль это тоже беспокоит.



Я думаю, что венесуэльский кризис не окажет прямого воздействия на переговоры о ситуации в Украине. Исключением может стать только тот случай, если Трамп заявит, что США вообще теперь наплевать на то, что происходит в Европе. Пожалуйста, китайцы, забирайте Тайвань, русские, забирайте Украину, потому что нас интересует только Западное полушарие. Но я не думаю, что он так скажет. А значит, все исходные параметры на переговорах остаются прежними.

Путин не заинтересован в мире. Он даже не заинтересован в территориях. Он заинтересован в создании в Киеве марионеточного режима, который будет подчиняться Москве. Это его главная цель, и он будет пытаться ее достичь, – уверен обозреватель DW Константин Эггерт.