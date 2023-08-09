РФ не будет уведомлять Совет Европы о военном положении

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проекты поправок к законам о военном и чрезвычайном положении. Документ появился в базе Госдумы. Поправки предусматривают отказ России сообщать Совету Европы об отступлении от международных договоров в части соблюдения прав человека при военном и чрезвычайном положениях, - сообщает "Коммерсантъ".

Накануне Путин выпустил распоряжение о том, что официальным представителем президента в Думе при рассмотрении поправок будет замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Действующая редакция законов о военном и чрезвычайном положении предусматривает, что президент в случае введения такого положения уведомляет генсека ООН и Совета Европы об отступлении России от своих обязательств по международным договорам, связанным с ограничением прав и свобод граждан. В марте прошлого года, однако, Россия была исключена из Совета Европы в связи с вторжением в Украину. После этого в России денонсировали ряд конвенций Совета Европы, в том числе и о правах человека.

Военное положение российские власти ввели в четырёх областях Украины, об аннексии которых заявила Россия - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Там идут боевые действия. Военное положение было введено в октябре прошлого года. Неизвестно, уведомлял ли Путин о нём Совет Европы - по закону, который сейчас предлагается поменять, он обязан был это сделать.