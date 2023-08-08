Путин подписал указ о приостановке договоров о двойном налогообложении

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договоров об избежании двойного налогообложения с так называемыми недружественными странами.

В документе на официальном портале деловой информации упоминаются почти 40 стран, среди которых США, государства ЕС, Великобритания, Южная Корея, Австралия, Япония и другие.

Согласно указу, решение принято "исходя из необходимости безотлагательных мер" в связи с "недружественными действиями" некоторых стран в отношении российских граждан и юридических лиц.

Путин поручил правительству подготовить соответствующий законопроект и внести его в Госдума.

Соглашение об избежании двойного налогообложения разрешает юридическим и физическим лицам, которые являются налоговыми резидентами одной страны, но получающими доход в другой, платить налог в одной стране.

Юристы, опрошенные Радио Свобода, затруднились ответить на вопрос о том, когда именно будет приостановлено действие соглашения о двойном налогообложении. Подписанный Путиным указ они назвали очередным шагом, разрушающим систему международного права.

В начале года с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения выступили министерство финансов и МИД России. Незадолго до этого Евросоюз внёс Россию в "серый список" налоговых юрисдикций. По мнению Брюсселя, Москва не проявила желания решить вопросы, связанные со специальным режимом для международных компаний, а диалог о налогах между Россией и ЕС после российского нападения на Украину зашёл в тупик.

Российский Минфин назвал действия ЕС введением ограничительных мер в одностороннем порядке и нарушением международного права.

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