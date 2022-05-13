РФ больше не видит разницы между вступлением Украины в ЕС и в НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сильно сомневается в "безобидности" стремления Украины вступить в Евросоюз.

Слова российского министра приводит "Интерфакс". Лавров выступил на пресс-конференции в Душанбе. По его словам, ЕС "превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента".

Накануне заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия больше не видит разницы между вступлением Украины в Евросоюз и в НАТО - и негативно относится и к тому и к другому. Во время последнего на данный момент очного раунда российско-украинских переговоров в конце марта в Стамбуле обсуждался нейтральный статус Украины, причём российская сторона тогда не высказывала возражений против её стремления вступить в ЕС (но не в НАТО). По словам Полянского, всё изменилось после слов главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, который выступил с утверждением, что итог войны России с Украиной будет определён "на поле боя". Как сказал российский дипломат, в Москве теперь "не видят разницы" между НАТО и ЕС.

Боррель пояснил своё высказывание в том смысле, что конфликт должен завершиться мирными договорённостями, но содержание этих договорённостей будет зависеть от того, кто будет одерживать верх в вооружённом противостоянии. ЕС оказывает поддержку Украине, подчёркивая, что условия мира должен определять именно Киев. Как заявил Боррель в пятницу, ЕС дополнительно выделяет 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Ранее во время встречи министров иностранных дел стран "Семёрки" в Германии Жозеп Боррель уточнил, что помощь пойдет на закупки Киевом тяжелых вооружений, таких как танки и артиллерия. Перед началом встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС также выразил уверенность, что Евросоюз, несмотря на возражения Венгрии, сможет одобрить эмбарго на поставки российской нефти.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ряд стран ЕС предлагает отложить решение об эмбарго, чтобы не тормозить введение в силу других положений шестого пакета санкций. Решение может быть принято в понедельник, когда санкции будут обсуждаться на уровне министров иностранных дел стран ЕС.