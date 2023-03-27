Россия считает "абсолютно неприемлемым" возможное присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда и уже предупредила армянские власти о "крайне негативных последствиях" для двухсторонних отношений в случае такого шага. Об этом со ссылкой на источники в МИД России сообщают государственные информационные агентства ТАСС и РИА "Новости".

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях на территории Украины. Согласно уставным документам, страны, которые ратифицировали Римский статут МУС (на данный момент их 123), обязаны арестовать Путина в случае его появления на их территориях. В Кремле выданный ордер на арест назвали "незаконным" и "юридически ничтожным", пригрозив объявлением войны той стране, на территории которой будет задержан президент России.

24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующими конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом. Следующим шагом должна стать ратификация в парламенте.

Власти Армении подчёркивают, что запустили процесс ратификации ещё в конце 2022 года с целью привлечь в будущем к ответственности в МУС руководство Азербайджана за военные преступления во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Россия в конфликте выступает как миротворческая сторона, а по мнению ряда экспертов является одним из главных сдерживающих факторов, не позволяющих Азербайджану начать против Армении широкомасштабную военную операцию.

В прошедшую субботу Минобороны России обвинило азербайджанских военных в нарушении договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутых в 2020 году между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы. Как утверждается в сообщении ведомства, подразделение вооружённых сил Азербайджана "пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту... и приступило к инженерному оборудованию поста". Российская сторона потребовала от азербайджанских военных вернуться на прежние позиции.