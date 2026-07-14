РФ ударила по ещё трём судам в Чёрном море. Погиб капитан

Российские военные 14 июля атаковали в Чёрном море неподалёку от порта Одессы два торговых судна под флагами Танзании и Либерии. Капитан одного из судов погиб. Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, а также Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Позже во вторник на рейде порта Одессы был атакован еще один сухогруз, он шёл под флагом Маршалловых островов. Погибли два члена экипажа судна.

Телеграм-канал "Одесса INFO" пишет, что погиб капитан судна ATLAS BEY, которое следовало под флагом Танзании из Черноморска в Турцию с грузом шрота (остаток семян после отжима масла). Сообщается также о трёх пострадавших. Экипаж одного из судов был эвакуирован на берег.

Накануне в порту Черноморска было атаковано судно под флагом Того, погибли пять человек.

"Пятые сутки подряд Россия не прекращает террор против портовой инфраструктуры Большой Одессы и гражданского судоходства. Днём и ночью враг наносит удары баллистическими ракетами и беспилотниками", - заявили в АМПУ. Там отметили, что за последнюю неделю в результате ударов по портам и судам в Одесской области погибли девять человек.

Минобороны России заявило, что российские военные наносят удары "по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", и, в частности, 14 июля беспилотниками были "поражены ещё три сухогруза на рейде порта Одесса".

Украинские военные в последние дни ежедневно наносят удары по российским судам в Азовском море, а также по портам на его побережье. Удары наносятся главным образом по танкерам, которые пытаются доставить топливо в аннексированный Крым. Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди пишет в телеграме, что в ночь на 14 июля украинские силы поразили в Азовском море пять российских танкеров, столько же сухогрузов сухогрузов и один буксир. Всего, как утверждает он, за последние девять суток было поражено 116 судов.

Как пишет в телеграме глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия России Анна Касьяненко, "в связи с временными трудностями в работе логистических маршрутов, связанными с судоходством в Азовском море" вместе с властями Ростовской области ведомство "работает над альтернативными маршрутами отгрузки зерна нового урожая".

Также в ВМС Украины 14 июля заявили, что потопили пограничный сторожевой корабль ФСБ "Изумруд", есть погибшие и раненые. Российская сторона пока это утверждение не комментировала.



