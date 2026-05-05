РФ ударила по железной дороге, в Полтавской области 4 погибших

Российские войска в ночь на пятое мая ударили по железнодорожной инфраструктуре в трёх областях Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

В Полтавской области российский дрон ударил между путями рядом с тепловозом. В результате взрыва произошло возгорание, поврежден вагон, никто не пострадал.

Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич сообщил, что российские военные запускали ракеты и дроны по региону. В Полтавском районе в результате атаки повреждены промышленное предприятие и железнодорожная инфраструктура, без газоснабжения остались 3480 абонентов. Четыре человека погибли, еще 31 получили травмы разной степени тяжести. Среди них два спасателя, по которым российские военные ударили во время тушения пожара.

Также российские военные ударили по станции в Днепропетровской области, поврежден электровоз, находившийся на путях. Работники были заранее предупреждены об опасности атаки и на момент удара находились в укрытии, пострадавших нет, сообщил Кулеба.

Также, по его словам, в Харьковской области беспилотник уничтожил железнодорожный вагон. "Но главное – люди в безопасности. Сработал мониторинговый центр, благодаря чему проводница вовремя перешла в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была защищена", – написал он.

Российские военные также ударили по жилому сектору Броварского района Киевской области. Как сообщили в ГСЧС, ранения получили два человека. В результате обстрела также произошел пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе, пострадал один человек.

В одном из населенных пунктов Городнянской городской общины Черниговской области после обстрела горел жилой дом. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пострадали двое мужчин, они доставлены в больницу. Кроме того, было попадание по территории лесничества, пожарные ликвидировали возгорание.

Утром пятого мая Россия атаковала Харьков. В Холодногорском районе пострадал один человек, в Основянском районе – два человека, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия атаковала Украину 11 баллистическими ракетами и 164 беспилотником, сбить удалось только одну ракету и 149 БПЛА. Независимых данных нет.