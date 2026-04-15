РФ выпустила по Украине сотни дронов. В Запорожье двое погибших

Российские военные в ночь на 15 апреля атаковали Украину сотнями беспилотников и ракетами. Власти нескольких регионов сообщили о пострадавших и разрушениях.

В Запорожье в результате российской атаки погибли два человека, в том числе 74-летняя женщина, сообщил глава региона Иван Федоров. По его словам, она находилась в киоске возле автобусной остановки. В результате атаки повреждены многоэтажки, хозяйственные здания и автомобили на стоянке. Сам киоск разрушен.

Кроме того, в Днепре из-за российской атаки пострадали три человека, в Херсоне ранения получил местный житель. В Черкассах в результате удара беспилотников ранены четыре человека, были повреждены жилые дома.

Также ночью российские дроны вновь атаковали порты Одесской области и предприятие в Сумах. Под ударом была также Киевская область, пожары возникли в Белой Церкви.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, российские военные ночью запустили по Украине 324 дрона и три баллистические ракеты "Искандер-М". Российские военные удар пока не комментировали, независимых данных нет.

Накануне пять человек погибли в результате российского удара по Днепру – в результате атаки пострадало помещение кафе и продуктового магазина. Сегодня в городе объявлен траур.