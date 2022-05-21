РФ запретила въезд Байдену, Моргану Фриману и ещё 961 американцу

МИД России опубликовал список граждан США, которым запрещён въезд в страну. В нём 963 фамилии. По мнению российского внешнеполитического ведомства, эти люди "разжигают русофобию".

В списке представители властей США, включая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, а также общественные деятели. В частности, в списке фигурирует известный актёр Морган Фриман. Как сказано в обосновании введения против него санкций, в сентябре 2017 он записал видеообращение "с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной".

В санкционном списке несколько десятков сенаторов и более 400 членов Палаты представителей от обеих партий - речь идёт фактически о всех членах Конгресса, которые голосовали за санкции против России, а их в Конгрессе явное большинство. В списке также госсекретарь Энтони Блинкен (но не его заместительница Виктория Нуланд) и несколько членов администрации Байдена, в том числе министр обороны Ллойд Остин, а также директор ЦРУ Уильям Бернс. Въезд в Россию запрещён и директору признанной там экстремистской корпорации Meta Майклу Цукербергу. Также в списке несколько журналистов, политологи, бывший секретарь Белого Дома Джен Псаки и даже умерший в 2018 году сенатор Джон Маккейн. Въезд в Россию запрещён и сыну президента США Хантеру Байдену и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Несколько человек в списке обозначены просто как "граждане США", без дальнейших подробностей.

"Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии" - говорится в сообщении МИД.

Соединённые Штаты ввели персональные санкции против сотен граждан России, санкционный список был значительно расширен после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В списке президент России Владимир Путин и практически всё высшее руководство страны.