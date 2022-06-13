Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны

Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Ситуация, как заявили в институте, усугубляется обострением ядерной риторики со стороны государств так называемого ядерного клуба, в который входят Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Эксперты утверждают, что несмотря на незначительное уменьшение количества ядерных боеголовок в 2021 году, все эти страны намерены увеличить их число в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.

Из общего запаса — примерно 12 705 боеголовок — на начало 2022 года около 9440 находились на военных складах для потенциального использования. Около четырех тысяч были развернуты вместе с ракетами и самолетами, а около двух тысяч — почти все из которых принадлежали России или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности, сообщили в институте.

Как отмечают эксперты, из-за ухудшения отношений между странами произошли проблемы и в области ядерной дипломатии. Россия открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны на территории Украины. После начала российского военного вторжения в Украину были фактически заморожены переговоры между РФ и США по стратегической стабильности. Кроме того, постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай, Россия, Франция, США и Великобритания не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а ядерная сделка с Ираном так и не согласована участниками.