Российскому киберспортсмену Ивану Москаленко отказали в выдаче американской визы, необходимой для участия в международном турнире по Dota 2. Об этом сообщил в телеграме его партнер по индийской команде Entity Дмитрий Полищук.

29 апреля Москаленко во время игры нарисовал на карте символ, похожий на букву Z – символ, использующийся сторонниками вторжения в Украине. В тот же день его команду дисквалифицировали. 30 апреля клуб Virtus.pro, за который Москаленко выступал, разорвал с ним контракт. В команде, против которой играли Virtus.pro, играли два украинца.

Позже киберспортсмен принес извинения за свой рисунок и заявил, что рисовал символ непроизвольно. Причины, по которым ему было отказано в визе, не сообщаются. Кроме Москаленко, визы не смогли получить три филлипинских игрока из команды Fnatic, а также китаец Лу Чжэнь из Xtreme, из-за чего его команда пропустит турнир, отмечает Sports.ru.