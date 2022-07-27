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Рисовавшему мышкой на экране букву Z киберспортсмену отказали в американской визе

Российскому киберспортсмену Ивану Москаленко отказали в выдаче американской визы, необходимой для участия в международном турнире по Dota 2. Об этом сообщил в телеграме его партнер по индийской команде Entity Дмитрий Полищук.

29 апреля Москаленко во время игры нарисовал на карте символ, похожий на букву Z – символ, использующийся сторонниками вторжения в Украине. В тот же день его команду дисквалифицировали. 30 апреля клуб Virtus.pro, за который Москаленко выступал, разорвал с ним контракт. В команде, против которой играли Virtus.pro, играли два украинца.

Позже киберспортсмен принес извинения за свой рисунок и заявил, что рисовал символ непроизвольно. Причины, по которым ему было отказано в визе, не сообщаются. Кроме Москаленко, визы не смогли получить три филлипинских игрока из команды Fnatic, а также китаец Лу Чжэнь из Xtreme, из-за чего его команда пропустит турнир, отмечает Sports.ru.

  • Международный турнир PGL Major Arlington пройдет в США с 4 по 14 августа. Его призовой фонд составляет 500 тысяч долларов.

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