Российскому хоккеисту "Миннесоты" дважды отказали во въезде в США

Пограничная служба США дважды не разрешила въехать в страну хоккеисту российской сборной Кирилла Капризова, играющему за команду НХЛ "Миннесота Уайлд". Ему пришлось вернуться в Россию. Об этом сообщает журнал The Athletic со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, форвард сначала пытался попасть в США через Дубай, а затем — через одно из государств Карибского моря. Причиной отказа издание называет отсутствие у хоккеиста рабочей визы. Во время пандемии коронавируса власти США разрешили некоторым европейским спортсменам играть без неё из-за закрытия или ограничения работы американских дипломатических представительств.

Капризов перешёл в "Миннесоту" из ЦСКА летом 2020 года, в сентябре он подписал с командой новый пятилетний контракт, по которому должен получить 45 миллионов долларов. В своём первом сезоне за команду он завоевал "Калдер Трофи" – приз лучшему новичку лиги.

Проблемы со въездом происходят на фоне ситуации с другим хоккеистом сборной и бывшим игроком ЦСКА Иваном Федотовым. Он был призван в армию, ряд российских СМИ сообщил, что его заподозрили в незаконном получении военного билета. Таблоиды упоминали, что по тому же делу подозреваемым может быть и Капризов.

Официальных обвинений им не предъявлено. Канал Матч-ТВ утверждает, что Капризов по документам учится на очной форме обучения в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, о чём до конца этой недели должен был предоставить справку военкомату.