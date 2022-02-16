РКН хочет оштрафовать издание о поэзии за письмо Тургенева Герцену

Роскомнадзор составил протокол на издание о поэзии Prosodia за использование нецензурной лексики. Поводом стала публикация, в которой цитировалась переписка русских писателей 19-го века Ивана Тургенева и Александра Герцена. Об этом рассказал в фейсбуке главный редактор издания Владимир Козлов.

В письме Тургенева от 5 марта 1857 года писатель рассказывает о дискуссии между поэтом и академиком Степаном Шевырёвым и графом Василием Бобринским.

В беседе о славянофильстве последний привёл в качестве аргумента то, что Шевырёв женат на внебрачной дочери князя Бориса Голицына. Академик парировал этот аргумент замечанием, что граф сам происходит от внебрачного сына Екатерины II.

Использованный в разговоре термин "выблядок", означающий внебрачного ребёнка, эксперты Роскомнадзора посчитали нецензурным. Главный редактор Владимир Козлов отмечает, что, согласно словарю Даля, корень замеченного регулятором слова является приличным и происходит от слова "ублюдок", которое РКН в список запрещённых для прессы слов не включал.

Изданию грозит штраф до 200 тысяч рублей, Козлов называет наказание "непосильным". Если бы РКН мог привлечь к ответственности и автора переписки, тому бы грозил штраф до 3 тысяч рублей.