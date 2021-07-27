РКН требует от Youtube заблокировать каналы соратников Навального

Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать ютьюб-каналы соратников российского оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова. Об этом сообщили сами оппозиционеры.

Волков опубликовал сообщение от службы поддержки Youtube (принадлежит корпорации Google), в котором цитируется письмо Роскомнадзора.

Российское ведомство утверждает, что аккаунт Волкова содержит "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы организаций, признанных нежелательными". YouTube предупредил его, что, если Волков не удалит контент, сервис может заблокировать его аккаунт. О получении такого же письма рассказали и Милов с Албуровым. У каналов Волкова и Милова более 100 тысяч подписчиков, они активно их используют - в отличие от Албурова.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт самого Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с признанным в России экстремистской организацией и запрещённым Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).