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Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального

Алексей Навальный (на экране) во время заседания Преображенского суда.

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении команды оппозиционера. В реестре Роскомнадзора говорится, что блокировка была наложена по решению Генпрокуратуры от 15 июня. Тогда же был закрыт доступ и к сайту штабов Навального.

В качестве основания для ограничения доступа надзорное ведомство указало, что сайт содержит "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

"Решением Генпрокуратуры было заблокировано 49 сайтов одновременно: помимо сайта Алексея Навального, также и мой сайт и сайты Любови Соболь и Олега Степанова; все сайты бывших региональных штабов; сайты Росямы и РосЖКХ, сайт Альянса Врачей. И сайт ФБК, разумеется", — сообщил соратник Навального Леонид Волков.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что ФБК призывал к массовым беспорядкам. "Организация, о который вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить "коктейли Молотова" для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом напоказ установочные данные полицейских", — сказал тогда Путин.

22 июля на сайте Навального было опубликовано расследование о бизнесе семьи председателя Госдумы Вячеслава Володина. В материале говорилось, что связанные с родственниками политика компании заработали около 5 млрд рублей на продаже земли в Москве под застройку. Московский жировой комбинат в Грайвороновском проезде работал с 1930-х годов. С 2002 года вошел в группу "Букет" Владислава Бурова. Активы "Букета" в пищевой промышленности были объединены в холдинг "Солнечные продукты". В него вошли маслоэкстракционные заводы в Саратовской области, Краснодарском крае и масложировые комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске. Одним из создателей и совладельцев "Солнечных продуктов" был председатель Госдумы Вячеслав Володин. Свою долю и долю своей матери в производстве он продал в 2007 году своему партнеру Владиславу Бурову.

В материале ФБК отмечается, что недвижимость – здания московского завода, производственные цеха и права на бессрочную аренду земли у столицы – оформлены на две отдельные компании: "Земля под комбинатом в Текстильщиках оказалась у АО "Грайвороново", а земля на западе, в Мневниках, у АО "Инспайр". И жировой комбинат начал эту землю и здания у этих фирм арендовать". Собственники этих фирм – мать и тесть Володина. Они продали землю под застройку группе "ПИК". В ФБК также пришли к выводу, что Володин для своих поездок использует самолеты спецотряда "Россия": "75 миллионов рублей из бюджета были потрачены на то, чтобы Володин появился в Саратове и под прицелом нескольких камер порекомендовал поставить детскую площадку".

  • 9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (фонды также признаны иностранными агентами) и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.
  • 14 января ФСИН объявила Навального в федеральный розыск, обвинив его в нарушении режима по делу "Ив Роше", по которому оппозиционера осудили на 3,5 года условно. Навальному назначили испытательный срок до 30 декабря 2020 года, в течение этого времени он должен был дважды в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 17 января в аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина оппозиционера задержали. В начале февраля суд по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В срок заключения ему зачли нахождение под домашним арестом с декабря 2013-го по февраль 2014 года. Навальный должен выйти на свободу в конце июля — начале августа 2023 года.

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