Роскомнадзор заблокировал сайт проекта "Полдень против Путина"

Роскомнадзор заблокировал сайт акции "Полдень против Путина", которую незадолго до своей гибели в колонии поддержал оппозиционер Алексей Навальный. На это обратил внимание проект "Роскомсвобода", о блокировке пишет также "Медиазона".

Акцию предложил провести во время президентских выборов в России бывший депутат заксобрания Петербурга оппозиционер Максим Резник. Суть акции заключается в том, что людям, выступающим против Владимира Путина, который баллотируется в президенты на пятый срок, в отсутствие на выборах кандидата, который выступал бы с явно оппозиционных позиций, предлагается 17 марта в день выборов прийти на избирательные участки одновременно - в полдень. Тем самым, по замыслу инициаторов акции, противники Путина покажут свою массовость и при этом не нарушат действующее законодательство. "Придя на участки, мы покажем другим и увидим сами, что нас много. Мы можем стать силой, которую не спрячешь за нарисованными процентами", - говорится на сайте проекта.

Тем, кто придёт на участки, предлагается или голосовать против Путина за любого из трёх других кандидатов, или портить бюллетень.

Как пишет "Медиазона", петербургский политик Сергей Гуляев ранее рассказал, что Роскомнадзор также потребовал удалить из его ютьюб-канала видео о "Полудне против Путина". В пришедшем ему уведомлении от хостинга утверждается, что блокировки потребовала Генпрокуратура.

На каком основании власти России требуют заблокировать информацию об акции, неясно.

Акцию "Полдень против Путина" поддержали соратники Алексея Навального. 1 февраля в соцсетях было опубликовано письмо оппозиционера из колонии, в котором поддержку этой идее выразил сам Навальный. "Важнее всего, что это будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города", — писал в частности политик. Ранее его соратники призвали голосовать на выборах за любого кандидата, кроме Путина.

16 февраля власти сообщили о смерти Навального в колонии. Вдова оппозиционера и его соратники убеждены, что он был убит, и обвиняют в смерти президента России Владимира Путина.

Голосование на выборах президента пройдёт 15-17 марта. В бюллетене будут только 4 кандидата, это представители парламентских партий и сам Путин. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты характеризуют как несвободные и нечестные, комментаторы сходятся во мнении, что победа Путина практически предрешена.