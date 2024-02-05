"Агитация действием". Соцсети об акции "Полдень против Путина"

Давным давно, ещё в сентябре, не только до выдвижения в президенты Бориса Надеждина, но и до Екатерины Дунцовой, бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и его единомышленники из созданного за полторы недели до того общественного движения "Европейский Петербург" предложили акцию "Полдень против Путина".

Максим Резник

«Полдень Против Путина»

(приглашение к дискуссии)

Мы осознаем: победить преступную путинскую электоральную машину лжи, фальсификаций, подмены, угроз, насилия - невозможно.

В 2024 году Путин на президентский трон вновь усадит Путина. Да, это не выборы. Да, это мерзко. Да, они преступники.

Но бездействовать нельзя.

Терпеть происходящее невозможно.

Мы убеждены: в Петербурге и в других крупных городах России большинство против Путина. Рассказы в СМИ про всеобщее пропутинское большинство - это пропагандисткий миф.

Мы знаем точно: при тоталитарной диктатуре невозможны в принципе любые честные социологические исследования; при этом публикуемые результаты лишь обслуживают власть.

Мы считаем: в сложившихся военно-политических реалиях любой мыслящий человек, любой гражданин, переживающий за будущее своих детей, должен нанести путинскому режиму максимальный ущерб.

У нас есть конкретное предложение. Мы приглашаем

коллег по антипутинскому антифашистскому сопротивлению к его обсуждению.

Мы предлагаем объявить полдень основного дня голосования на т.н. выборах президента России в 2024 году крупнейшей за последние годы разрешенной акцией протеста.

Она направлена на демонстрацию несогласия с политикой Путина.

Полдень Против Путина.

Технология акции весьма проста и исключительно законна: всем, кто против Путина, нужно прийти ровно в полдень на свои избирательные участки. Вы можете взять свой бюллетень на сувениры. Вы можете написать на бюллетене любой текст. Вы можете проголосовать в бюллетене за любого указанного там т.н. кандидата.

Главное другое.

Мы с вами и с нами весь мир увидят правду. Нас не маргинальные пять человек. Нас десятки миллионов. И мы против Путина.

Это будет исторический полдень. Полуденные фото и видео очередей с избирательных участков откроют глаза слепым и упертым. Исчезнут последнии тени сомнений. Помните:

Тени исчезают в полдень!

Сначала это предложение мало кого заинтересовало, даже когда в конце декабре его поддержали Михаил Ходорковский и Юлия Галямина.

Юлия Галямина

17 марта в ПОЛДЕНЬ

Екатерину Дунцову ожидаемо не зарегистрировали.

Ну теперь нам всем надо сосредоточиться на том, чтобы прийти на участки 17 марта в полдень. Показать, что нам нужно будущее и альтернатива, а не увядшие политики из прошлого. За кого голосовать — не важно, хоть за всех сразу. Главное — не за того, кто довел страну до бедности и войны.

Но идея обрела популярность сейчас, когда её внезапно поддержал Алексей Навальный:

Мне нравится идея, что голосующие против Путина придут на избирательные участки в одно время, в 12 часов дня.



В полдень против Путина.



Это может быть мощной демонстрацией настроения страны. Настоящие живые избиратели против фикции «электронного голосования». Реальные люди, стоящие в очереди, чтобы проголосовать против Путина vs фальшивые и нарисованные голоса «за».



Важнее всего, что это будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города.



Политическое действие в реальном мире, а не в интернете.



Акция протеста совершенно легальная и безопасная. Мало того, сами власти зовут участвовать в ней и организуют там продажи пирожков.



Препятствовать этой акции совсем невозможно. Ну а что сделаешь? Закрыть в 12:00 участки? Устроить встречную акцию «в 10 утра за Путина»? Записать всех, кто пришел в полдень, и занести в список неблагонадежных? Так в 12 дня и без того высокая явка, людей много, и вычленить голосующих «против» просто невозможно.



Это будет общероссийская акция протеста против Путина, которая проходит рядом с вашим домом. Она доступна всем и везде. В ней смогут принять участие миллионы. А свидетелями ее станут десятки миллионов.



Автор этой идеи — Максим Резник, бывший депутат заксобрания Петербурга и мой давнишний товарищ. Также сейчас эту тему активно продвигает политик Юлия Галямина. Они молодцы. Мы готовы акцию активно поддержать, а пока я обратился к Максиму Резнику с просьбой организовать ей коалиционную поддержку.



Я уже говорил, что просто прийти на эти выборы и проголосовать против Путина - это никакая не борьба с ним, а самообман.



Путин, собственно, от вас именно это и хочет: приходи и голосуй, как пожелаешь (ведьма Памфилова все поправит), но больше не делай ничего. Считай, что ты таким образом «борешься».



Поэтому в этой кампании агитировать важнее, чем голосовать. Без вашей личной агитации против Путина ваше личное голосование против него имеет мало смысла. И он появляется только когда сколько-то людей вокруг вас (двое, пятеро, десять) знают, что вы против, идете голосовать против Путина и войны и всех зовете.



Акция «Полдень против Путина» отлично соединяет все компоненты. И голосование, и агитация действием, и физическое присутствие, и солидарность с теми, кто с вами будет в это время на участке.



Если все поддержат эту затею, то важно будет хорошо поработать, чтобы вся Россия знала об акции и пришла голосовать в полдень.

#ПолденьПротивПутина

Леонид Волков

Алексей Навальный любит повторять: "политика — это заговор". И мы сейчас предлагаем с вами вступить в такой заговор. Сначала нам с вами, а потом уговорить присоединиться к нему всех, до кого сможем достучаться в ближайшие полтора месяца. Заговор очень простой: 17 марта, в воскресенье, в последний день голосования, приходим на участки все одновременно, в назначенный час, ровно в полдень.

Первым эту идею предложил политик из Санкт-Петербурга Максим Резник. Это очень простой символический жест, и, что самое главное, совершенно безопасный. Государство само зовет идти и голосовать, само открывает избирательные участки по всей России: ну вот и надо просто прийти ногами на участок и проголосовать. В компании точно таких же людей, ваших единомышленников, с которыми пока вы даже не знакомы.

Особенно важно поддержать эту инициативу в крупных городах, где будет в этот раз применяться главное путинское новшество — жульническое электронное голосование. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Томск... С помощью электронного голосования Памфилова может нарисовать любые цифры: достать из черного ящика хоть 46 процентов, хоть 146. Но с людьми, которые физически вместе придут на участок сделать они ничего не смогут, хоть какие цифры рисуй. Это как с очередями поставить подпись, людей же не обманешь: за Надеждина очереди стояли по всей стране, а Путин якобы три миллиона подписей собрал, но ни одной очереди никто не видел.

А получится у нас? Ну вот возьмем для примера Москву. В Москве 2058 избирательных участков. Много. Но и антипутински настроенных москвичей тоже много. Допустим, к нам присоединится хотя бы 500 тысяч заговорщиков в Москве — это меньше, чем было голосов за Навального на выборах в 2013 году. Придут все в полдень на своих участки. Получается, что на каждом московском избирательном участке появится одновременно 250 человек. Где-то больше, где-то меньше — но все равно много. И это совершенно легально и безопасно. А если мы хорошо поработаем и вместе убедим миллион москвичей? Это 500 человек на участок. Большая толпа. Точнее — две тысячи больших толп. Такое нельзя не заметить, такое нельзя проигнорировать.

Важно: нам не надо с вами спорить до хрипоты о тактике голосования. Кто-то хочет портить бюллетень. Кто-то — голосовать за любого кандидата, кроме Путина, а кто-то — за конкретного. Кто-то бойкотирует выборы и бюллетень брать не будет. Но это же тоже не мешает прийти в полдень на свой избирательный участок. Путин почти все права у граждан России уже отобрал — а вот это право пока еще нет.

Присоединяйтесь. До выборов осталось меньше двух месяцев. Агитируйте против Путина, уговаривайте своих знакомых, и приходите в полдень.

Сергей Бойко

На сборе подписей идея очередей сработала. Если будет массово, и 17-го сработает. Поддержка Алексея существенно увеличивает вероятность массовости, но еще до очень многих людей надо дотянуться.

Ульяна Яппарова

Здорово, что сегодня к акции присоединились ФБК, выпустившие ролик, во многом транслирующий тезисы, опубликованные «Европейским Петербургом»



Идея «ППП» — отличная, правда чуток упустили этап, как агитировать прийти на т.н. выборы как можно больше людей, как рассказывать и убеждать, чем вреден пассивный бойкот



.. И дождаться бы ещё, что там с допуском Надеждина



Но в любом случаи все эти единства в поддержке хороших идей — это радостный и позитивный звоночек

Дмитрий Колезев

Алексей Навальный и его коллеги из ФБК предложили поддержать идею Максима Резника о том, чтобы всем противникам Путина прийти на избирательные участки в одно и то же время — в полдень 17 марта. При этом каким именно образом голосовать против Путина, не так важно. Идея, видимо, в том, чтобы попробовать перенести на избирательные участки воодушевившие всех очереди в штабы Надеждина. Что ж, для воодушевления оно, наверное, полезно. Правда, как справедливо говорится в этом же видео, Памфилова может нарисовать любой результат голосования, поэтому на итог случившееся вряд ли повлияет. И все же, если есть реальные люди, голосующие против Путина, фальсифицировать сложнее. Кроме того, если акция получится массовой, это может уменьшить веру в легитимность Путина.

Аббас Галлямов

Теперь властям придётся нагонять на участки толпы между 9 и 11 утра, а потом - проделать то же самое часов в 14-15. Они попытаются размыть картинку, которая появится в момент реализации акции «Полдень против Путина»: дескать «у нас целый день толпы на участках, так что ничего экстраординарного в полдень не происходило». Посмотрим, как это у них получится, избиратель сейчас пошёл сердитый.



Акция «Полдень против Путина» хороша тем, что она легко сочетается с любой другой формой протеста - порчей ли бюллетеня с последующим выкладыванием его в Сеть, голосованием ли за Надеждина (если тот вдруг чудом окажется в бюллетене, хотя я в это плохо верю) или чем-нибудь ещё. Поэтому нет необходимости выбирать между «полднем» и чем-то другим. Можно делать и то, и другое.

Но идея вдохновила не всех.

Александр Подрабинек

Довольно странная акция «Протестный полдень» – прийти в день голосования на выборах Путина к избирательным участкам, чтобы показать как много нас, противников Путина. Нет, показать другим как нас много и заодно убедиться в этом самим – это неплохо. Но стоит подумать и о последствиях. Да, для участников акции это будет, скорее всего, безопасно (а не это ли теперь главное в оппозиционной политике?), но картинка переполненных избирательных участков станет шикарным подарком кремлевской пропаганде. Эти кадры разойдутся по всему миру с пропагандистскими объяснениями о всенародной поддержке Путина и необычайно высокой явке на президентских выборах. Учитывая мощность путинской пропаганды и вялость антипутинской, я бы такой подарок делать не стал. Лучше поискать другой путь. Например, то же самое, но в другом месте, на центральных площадях городов. К сожалению, на это мало кто решится, ну так вот и живем, как живем – в гибридных протестах и самоутешениях.

Олег Кашинцев

На мой взгляд, ничего полезного нам - противникам режима и войны, это не принесет, но создаст замечательную картинку для пропаганды, которая начнет петь о том, как много людей пришло в этот день поддержать Путина. В паре с фальсификациями количества голосов это станет тяжёлой гирькой на весах в пользу легитимизации «выборов». Голоса оппозиции, пытающиеся объяснить, что все эти люди пришли высказаться против Путина, услышаны не будут и останутся исключительно в оппозиционном информационном пузыре.

И к тому же, что мешает каким-нибудь громким путинским холуям просто аналогично призвать придти всех, кто поддерживают фюрера, также в полдень 17 марта, а затем объявить, что все эти очереди - это очереди идущих голосовать за него? Как потом доказывать, что все совсем наоборот? Эта история рискует превратиться в комедию.

Роман Удот

Лучше голосовать за прекращение войны и освобождение политзеков, чем в полдень.

Проголосовать за прекращение войны и освобождение политзеков —и то и другое есть в программе Бориса Надеждина— может не получиться: ЦИК уже начал придираться к собранным за него подписям.

Ксения Собчак

Общественное мнение уже начали готовить к тому, что подписи у Бориса Надеждина ненастоящие. Замглавы ЦИК Николай Булаев, например, заявил, что в подписных листах Надеждина “есть ошибки, которые вызывают удивление”. Также он сообщил, что ЦИК обнаружила подписи “мёртвых душ” — людей которых уже нет в живых.

Георгий Бовт

Люди ЦИК просто так таких заявлений не делают.идет информационная подготовка к снятию с дистанции. Вряд ли АП станет вмешиваться. Разве что в порядке приступа авантюризма. И напоследок Элла Александровна скажет Борису Борисовичу: вы ещё молодой,все у вас впереди, а подписи надо собирать тщательнЕЕ. Ну что ж вы так, Борис Борисыч

Василий Аленин

История с Грудининым 2018 года повторяется. Любой намек хоть на видимость конкуренции выводит кремлевских их равновесия.

Не поймем, что вы так перепугались? За Путина же якобы весь народ? Да и при ваших волшебниках из ЦИКа вы нарисуете, что хотите. Да еще за 3 дня голосования (в 2018 был один), да при электронном голосовании в нескольких регионах, главное – в больших, как правило, более оппозиционно настроенных городах.

И все равно страшно. Насколько, станет понятно 10 февраля – зарегистрируют Надеждина или очканут.

Учитывая, что слились даже классические спойлеры, вроде Бабурина и Богданова, выборный список будет дистиллированным: Путин и думское провоенное трио.

Обеспокоилась даже z-патриотическая Дарья Митина

Самая большая глупость, которую сейчас может сделать российская власть (а она, по ходу, уже приготовилась это сделать) - это вычеркнуть Надеждина из бюллетеня. А потом забыть, что она сама его призвала и согласовала поплясать клоуном, как 6 лет назад позвала поплясать Грудинина, и начать его гнобить, одновременно лепя из ничего нечто.



Вычёркивать Надеждина ни в коем случае нельзя. Не потому что заругает мировое сообщество, - на мировое сообщество уже давно положен справедливый и долгожданный хер, - а потому, что есть риск насмешить до коликов своё собственное общество. Абсолютный максимум, который может собрать любой кандидат с "антивоенной" повесткой сегодня - это процентов 15. Это на максимуме возможностей, на разрыве пупа, если под дулом автомата обязать каждую эйдельман и шульман, каждого каца и альбаца посетить избирательный участок при российских посольствах в Берлине и Тель-Авиве. Эти 15 процентов никак, ну никак, от слова совсем не помешают сияющему триумфу Кандидата Номер Один.



Кстати, сама власть должна быть заинтересована в такой социологии. Просто получить самый точный, куда там всем ВЦИОМам, самый репрезентативный ответ на вопрос, сколько у нас "нетвойнистов". Причём абсолютно всех, от самых умеренных, включая самого Надеждина (для тех, кто не в курсе его позиции - СВО не надо было начинать, потому что её цели военным путём не достигаются, надо заключать мир, при этом про Крым украине надо навсегда забыть, а Россия войну проиграть не может по определению), до самых ярых заукраинцев-славаукраинегероямслава. Все они будут голосовать за Надеждина. Как говорится, давно я вас, б.....й, на этот корабль собирал.....



Отказ в регистрации Надеждину будет признаком административной слабости, да и явку вожделенную понизит.

В то, что Надеждин действительно антивоенный кандидат, тоже верят не все, особенно после его последних выступлений.

Дмитрий Шушарин

Если приглядеться, мирный план Надеждина и есть кремлевский план - условия временного перемирия. Не удивлюсь, если за этим и в самом деле стоит Кириенко, в свиту которого Надеждин входит с девяностых. Сейчас Кириенко - главный кандидат на регулирование финпотоков, которые будут идти якобы на восстановление разрушенной Украины, которую всем выгодно поддерживать в нынешнем состоянии. Об этом я недавно писал, приводя автоцитаты из покойной книги. Кадры - вот сила Кириенко, хотя борьба за кормушку будет страшной. И, думаю, уже идет.

А Надеждин... Ну, что Надеждин. Выявить неблагонадежных, выяснить, как к такому замирению относятся в массах. Даже легитимации выборов не требуется.

Но и партия войны так просто позиции не сдаст.

Александр Фридман

Российский либерал Борис Надеждин об украинцах: «Россия и русские очень хорошо воюют, и вся проблема именно в том заключается, что с той стороны такие же русские… Ну, они называют себя украинцами, но по природе своей такие же люди. Это вот мы такая нация — и мы, и вот украинцы, которые готовы биться до конца.»



И чем эта пародия на демократа принципиально отличается от Путина?

Андрей Волна

«Надежда российской оппозиции» политик Надеждин Б.Б.:

- Что русские хорошо умеют делать, так это воевать. Вот это у нас хорошо получается. Проблема в том, что с той стороны такие же русские;

Журналистка Альбац Е.М.:

– Как русские??? Они украинцы!

Надеждин:

- Ну, они называются «украинцы». Но по характеру, по желанию отдать жизнь за Родину, они такие же. (как и российские уголовники? А зачем вообще россияне «отдают жизни «за Родину»» на чужой земле? – прим моё);

"Какой я же я антисемит, у меня даже друзья - евреи есть" (общепринятый тест на ползучий, латентный антисемитизм).

«У меня много знакомых живет там, в Украине». А это уже Надеждин.

Надеждин:

- И эта волна ненависти, которая, обращаю ваше внимание, она не только в России, она там тоже есть. И ее там как-то надо гасить. («там» гасить? А разве не понятно, что для этого нужно сделать первым шагом? – прим моё);

Надеждин:

- Я сочувствую украинцам. И понимаю весь ужас ужасный, что происходит там. Но я становлюсь президентом РФ. И буду действовать в интересах граждан РФ (а в интересах граждан РФ оккупация территорий другой страны? - прим моё);

Журналистка:

- Как вы собираетесь, Борис Борисович, закончить эту войну?

Надеждин:

- В первый же день я обращусь публично и к руководству Украины ,и к руководству Америки, и к руководству европейских стран, потому что они поддерживают Украину. И ОНА СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ИХ ПОДДЕРЖКЕ. Именно поэтому мне придется разговаривать не только с Зеленским… но и с Трампом, и с (другими лидерами).

Я им скажу: хватит. Настрелялись; я ИМ предложу немедленно прекратить огонь… И создать режим специальных мирных переговоров. И переговоры. Простые и тяжёлые. Которые придётся вести много лет. Поэтому вопрос прекращения огня – это вопрос одного дня. И уверен, что ПАРТНЕРЫ согласятся с этим. А вопрос переговоров – это вопрос МНОГИХ ЛЕТ;

Журналистка:

А что будет с оккупированными территориями? Ведь Россия оккупировала (частично) 4 области уже после 24/02/2022. Россия уйдёт с оккупированных территорий? Или вы планируете превратить это в замороженный конфликт? Я даже не про Крым сейчас говорю. Я говорю о возвращении к границам 24/02/2022 года

Надеждин:

- Я скажу (политикам): не так важно, где проходят границы. Важно, чтобы люди не убивали друг друга… Важно, чтобы не летели ракеты в Белгород и в Харьков не летели. Давайте начнём мирные переговоры, и долго, МНОГО ЛЕТ будем обсуждать, где границы. Я избираюсь президентом российской федерации. И я буду отстаивать интересы граждан РФ, в том числе и тех, что живут в Крыму. И если я пойму, что можно обсуждать вопрос каких-то территорий… Поймите, я президент РФ. И я принесу присягу на Конституции РФ!

Журналистка:

- Вы оставите армию на оккупированных территориях?

Надеждин:

- Я как верховный главнокомандующий, не могу допустить поражения. Я буду заканчивать СВО в интересах российского народа. Я буду отстаивать интересы России, в том числе, и ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГЕНЕРАЛИТЕТА РОССИЙСКОГО. И спокойно, после начала перемирия, какую-то часть людей мы отведем. А вот по итогам мирного договора с учетом мнения ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ТАМ ЖИВУТ (то есть – сначала убить и выдавить мирных жителей из того же Мариуполя, потом организовать там продажу недвижимости «на крови» для россиян (эти твapи называют такие квартиры и дома «разрушка»), потом эти же россияне будут что-то решать? – прим моё) будем устанавливать границы.

Украина – это суверенное государство. Я этого не отрицаю. Хотят в ЕС – пусть идут (спасибо! – прим моё).

Журналистка:

- А в НАТО?

Надеждин: А это важная часть переговоров! (так всё же Украина должна потерпеть поражение и иметь ограниченный суверенитет? – прим моё)

Надеждин о подписантах:

- Люди за меня подписывались, потому что увидели надежду на прекращение этого конфликта. Но не для того, чтобы Россия сдалась. Этого не будет. И НИКТО РОССИЮ НЕ ПОБЕДИТ!

Моё примечание: так вот оно что, «где собака порылась»! Уже и те, что отдали подписи за Надеждина, им же причислены к сторонникам оккупации Украины. Это прямо проистекает из этой части разговора. Неплохо для «демократического» политика, ой как неплохо!

Да. Надеждин говорит много слов о суверенности Украины. Вот только тогда, когда дело заходит о конкретных шагах, пусть и чисто теоретических, НИЧЕГО ОТ ЭТОЙ СУВЕРЕННОСТИ НЕ ОСТАЁТСЯ.

Евгения Марковна, спасибо за это интервью. За то, как Вы профессионально сумели «препарировать» его взгляды.

В результате получается, что в вопросах войны и мира Надеждин от Путина и не отличается вовсе. Разве что Надеждин называет начало «СВО» ошибкой. А так – оба де-факто за «заморозку» конфликта с сохранением Россией контроля за всеми оккупированными территориями и ограничением суверенитета Украины по итогам этой войны.

Сергей Медведев

Полагаю, что МиМ играет в общественном сознаниии терапевтическую функцию выпускного клапана, последнего разрешенного протеста. Подобно тому, как в позднем СССР чтение МиМ было легкой фрондой и посвященные заговорщицки обменивались кодами-мемами "рукописи не горят" и "осетрина второй свежести", так же и сейчас просмотр кино (и панорама горящей Москвы) дает людям ощущение альтернативы, глоток воздуха в миазмах z-болот. Примерно как кандидат Надеждин -- еще одна разрешенная свистулька для выпуска пара, которую, кажется скоро разобьют за ненадобностью. Они так и войдут в историю рядом как маркеры времени: очередь на Надеждина и очередь на "Мастера".

И третьим кот Твикс с мемом: "милосердие иногда стучится в их сердца".

Аркадий Дубнов

...Россия и русские очень хорошо воюют, и вся проблема именно в том заключается, что с той стороны такие же русские… Ну, они называют себя украинцами, но по природе своей такие же люди. Это вот мы такая нация — и мы, и вот украинцы, которые готовы биться до конца..." - Б.Надеждин в интервью RTVi.

Вот этот кремлевский нарратив, - "мы такая нация", - придумал он сам или посоветовали "правильно" обученные политтехнологи, сказать не берусь. Но похоже на попытку создать то самое "настроение, с которым можно продать этого слона", чтобы в последний момент получить регистрацию "в президенты". Оценят ли? ))

Но есть и люди, которых не смущают ни взгляды Надеждина, ни возможный отказ в регистрации.

Константин Калачев

Жанр "Если бы Надеждиным был я" набирает популярность.

И то он не так сделал, и там он не то сказал.

Апофеоз будет в понедельник, когда ЦИК огласит решение по подписям.

Господа критики, вы сделайте лучше.

Можно не разделять взглядов, можно считать слишком системным, можно попрекать биографией…

Но смелость стоит уважать.

Алина Витухновская

Надеждина подрезают в ЦИК, придираясь к подписям, что было совершенно предсказуемо, но по факту ни на что не влияет.



Надеждин состоялся как экстраординарное политическое явление в условиях диктатуры, не в последнюю очередь благодаря личной смелости.



Факт наличия толп, наглядно агитирующих за мир, уже невозможно игнорировать.

Аббас Галлямов

Пока люди сдавали подписи за Надеждина, они испытали массу положительных эмоций - чувство «локтя», вновь вспыхнувшей надежды, собственной значимости и т.д. Есть все основания предполагать, что многие из них захотят «продолжения банкета». Присоединение к акциям жён мобилизованных вполне может стать одной из форм указанного продолжения.



Сначала я думал, что до ближайшего уикенда люди сориентироваться не успеют, поэтому прогнозировал всплеск чуть позже, но сейчас - глядя на призыв Каца - понимаю, что всё может произойти очень быстро.



А ещё более мощный всплеск можно будет спрогнозировать на период после отказа Надеждину в регистрации. Вот тогда антивоенная активность жён может реально приобрести и второе, и третье дыхание. За счёт тех, кто будет возмущен отказом их кандидату.

Игнорировать толпы Кремль и не собирается.

Юлия Галямина

В телеграм-канале BRIEF вчера появился пост, в котором анонимный источник из силовых структур сообщил о готовящемся на меня уголовном деле из-за Протестного полудня



Можно было пройти мимо: мало ли кто что пишет. Тем более как иноагент, находящийся в России, я не могу быть «главным публичным координатором» никаких акций, чтобы не подставлять людей. Но я давно в политике и понимаю, что передо мной не просто нелепое обвинение непонятных анонимов. Это предупреждение.



Мой адвокат и те друзья, с которыми я советовалась, тоже считают, что все очень серьезно. Тем более перед прошлым уголовным делом мне похожим образом намекали на отъезд. Это было три с половиной года назад. Тогда мне дали два года условно. Сейчас совсем другое время и другие сроки. Но я по-прежнему не собираюсь покидать свою страну и свой дом.



Я не боюсь тюрьмы и давно подготовилась к ней, потому что жить в постоянном страхе – это ужасно унизительно и тяжело. Но и стремиться за решетку, пренебрегая опасностью, я не вижу смысла.



Тем более, что у силовиков есть наивные надежды на то, что устранение из публичного пространства конкретного человека – решает их задачу задушить жизнь и остановить развитие. Но изменения не происходят мгновенно усилиями одного или даже нескольких всесильных лидеров. Важна не координация, а самоорганизация, вовлеченность, горизонтальное взаимодействие и энергия множества людей. И только это может вылиться в огромную реку перемен.



Мы не знаем, случится это скоро или потребуется еще какое-то время. Но жизнь всегда берет верх. И да, тут важна личность. Но не личность одного избранного человека. А личность каждого из нас.



⚡️Поэтому, посоветовавшись с командой, я приняла очень сложное для себя, но, как мне кажется, разумное решение: я сделаю небольшую паузу. Я замолчу на короткое время: не буду писать в соцсети и давать интервью.



Мое молчание не означает, что я бросаю политику, покидаю страну или ухожу в «отпуск». У него есть другое значение, которое, уверена, вы все поймете.

Я здесь, я с вами, я остаюсь в России и надеюсь, что совсем скоро мой голос зазвучит вновь.