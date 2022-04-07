РКН запретил рекламу Google и обязал маркироваться "нарушителем закона"

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объявил о введении "мер понуждения информирующего и экономического характера" против корпорации Google за, как утверждают в ведомстве, "многочисленные нарушения российского законодательства".

Другими словами, Google теперь запрещено рекламировать себя, свои сервисы и продукты на территории России. Также компания обязана уведомлять пользователей, что является нарушителем российского законодательства.

В Роскомнадзоре заявляют, что видеохостинг YouTube, которым владеет Google, стал одной из ключевых площадок распространения "фейков" о ходе "военной спецоперации" в Украине, дискредитирующих российских военнослужащих.

Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций. На сегодняшний день неудалёнными остается свыше 12 тысяч такого рода запрещенных материалов, говорится в сообщении РКН.

Ведомство также обвинило Youtube в цензуре российских СМИ. В Роскомнадзоре заявили, что за последние два года видеохостинг около 60 раз блокировал аккаунты и контент российских СМИ, в том числе Russia Today, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", НТВ и других.

Меры информирующего и экономического характера будут действовать до полного устранения компанией Google нарушений российского законодательства, говорится в заявлении Роскомнадзора.

После начала российского вторжения в Украину российские власти неоднократно требовали от YouТube цензуры материалов, которые, по их мнению, являются недостоверными или антироссийскими. Появились сообщения, что в России могут заблокировать видеохостинг, на котором ведут стримы, помимо прочего, оппозиционные политики и активисты, в том числе покинувшие Россию.