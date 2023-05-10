Польские военные могли скрыть от гражданских властей прилёт российской крылатой ракеты Х-55. Она могла пролететь над территорией Польши более 400 километров и упасть под Быдгощем, — следует из материала радио RMF FM.

Обломки ракеты были обнаружены в апреле у деревни Замосць на севере страны. Изначально источники польских СМИ сообщили, что речь идёт о зенитной ракете или учебной цели польской армии. Однако предварительная экспертиза Технологического института ВВС, сделанная по запросу гражданской прокуратуры, показала, что обломки принадлежат крылатой ракете Х-55, которая стоит на вооружении только российской армии.

Как сообщает RMF FM, ракета могла попасть в Польшу после российского удара по Украине в середине декабря 2022 года. Тогда польские военные обнаружили пересечение границы объектом, прилетевшим со стороны белорусской границы. Он был потерян в районе Быдгоща. Поиски в условиях сильных снегопадов не увенчались успехом.

Как рассказывает радиостанция, военные должны были сообщить гражданским властям об объекте, чтобы прокуратура возбудила дело. Однако они этого не сделали. Дело было возбуждено только в апреле, по инициативе гражданских властей.

Следствие считает, что ракета угрожала жизням людей. Как сообщает RMF FM, теперь прокуроры проверят, не нарушили ли не сообщившие о ракете военные своих должностных обязанностей. Материал радиостанции построен на сообщении источников, официально службы комментировать ситуацию отказались.