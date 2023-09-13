Родители Гершковича, заключенного в России, потребовали его освобождения

Родители и адвокаты американского журналиста Эвана Гершковича направили петицию Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям. Они просят публичного осуждения произвольного ареста сына в России и его немедленного освобождения. Об этом сообщил "Голос Америки" . Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд вышла к журналистам в штаб-квартире ООН в сопровождении родителей журналиста, Михаила и Эллы, и его младшей сестры Даниэль. "Родители Эвана представили в ООН петицию, которая призывает эту организацию публично заявить, что Эван Гершкович был задержан произвольно, и потребовать его немедленного освобождения, — сказала Томас-Гринфилд. Журналист газеты "Уолл Стрит Джорнал" (WSJ) Эван Гершкович находится в предварительном заключении в московском изоляторе Лефортово. Он ждет суда по обвинению в шпионаже.

Гершкович — сын иммигрантов из Советского Союза, родился в США и является американским гражданином. В Россию он поехал от WSJ работать — писал о российской экономике, опрашивал россиян об их отношении к вторжению России в Украину, пишет "Голос Америки".

Представители WSJ и компании Dow Jones, которая владеет этим изданием, заявляют, что обвинения в шпионаже против Гeршковича полностью сфабрикованы.



Газета "Уолл Стрит Джорнал" сообщала о вероятности обмена Эвана Гершковича на россиянина, находящегося в заключении на Западе — упоминался Вадим Красиков, отбывающий срок в Германии за убийство беженца из Чечни в центре Берлина.



В связи с появившимися обнадеживающими предположениями о переговорах об обмене, советник по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил: “Да, такие обсуждения ведутся. Но пока они не привели ни к какому решению”.