Родители Тревора Рида просят Байдена помочь освобождению их сына

Родители Тревора Рида, американца, приговоренного в России к девяти годам заключения по делу о нападении на полицейских, обратились к администрации президента Джо Байдена с просьбой "сделать освобождение Тревора своим главным приоритетом". Об этом говорится в тексте письма Джоуи и Полы Рид, опубликованного в пятницу, сообщает "Голос Америки".

Родители Рида обеспокоены перемещение их сына в российскую колонию. В обращении к Байдену они обращают внимание на ссылку на отчет правозащитной организации "Эмнести Интернешнл" об ужасающих условиях, в которых российские заключенные доставляются к местам обывания наказания.

«Ему почти не оказали медицинской помощи, и мы опасаемся, что лечение будет еще хуже, когда он прибудет в лагерь», - пишут родители Рида, которые отмечают, что их сын невиновен и не признает своей вины в преступлении, которого, по их словам, он не совершал.

16 июля Тревор Рид, осужденный в России на девять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Москве летом 2019 года, был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.

Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса.