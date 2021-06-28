Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США

Московский городской суд отклонил апелляцию американца Тревора Рида по делу о нападении на полицейских. Прошлым летом его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Рид приехал в Россию в мае 2019 года, чтобы выучить русский язык и навестить свою девушку Алину Цыбульник. В августе они вместе пошли на корпоратив, где, по словам американца, его сильно напоили водкой.

В такси по дороге домой Рид сказал, что плохо себя чувствует, попросил водителя остановиться и вышел. Коллега его девушки, которая была с ними, позвонила в полицию и уехала, оставив Цыбульник наедине с Ридом.

К ним приехали два сотрудника ППС, которые забрали американца в отделение. Цыбульник рассказала Радио Свобода, что когда она приехала за Ридом, его допрашивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.

У следствия другая версия: на улице Рид буйно себя вел и кричал. Именно поэтому подруга Цыбульник вызвала полицию. По пути в отделение, как утверждают сотрудники полиции, одного из них он ударил, а на другого, сидевшего за рулем, напал. После чего машину повело в сторону. Однако на видео, предоставленном в суде, нет доказательств, что из-за действий Рида полицейская машина изменила траекторию движения.

Правительство США и Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного разбирательства. Американец и его семья настаивают на том, что дело имеет политическую подоплеку.

16 июня Джо Байдена на встрече с Владимиром Путиным в Женеве заявил, что Рид, а также еще один гражданин США Пол Уилан (обвиняется в шпионаже), “незаконно заключены в тюрьму”. Президент России не исключил, что страны обменяются “заключенными”.

Ранее, в интервью NBC News, Владимир Путин назвал Рида “пьяницей и нарушителем спокойствия”.

“Еще одна абсурдная судебная ошибка в России, за которой наблюдает весь мир. Мы не перестанем защищать Тревора и граждан США, которым отказано в открытом и справедливом судебном процессе – общепризнанном праве человека”, - сказал посол США Джон Салливан, который лично приехал на заседание.

Тревор Рид - один из двух американцев, задержанных в России при спорных, с точки зрения правительства США, обстоятельствах. Второй – Пол Уилан – бывший руководитель службы корпоративной безопасности, был арестован в Москве в 2018 году. Суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы. Его адвокат утверждает, что Уилану передали флешку с секретной информацией, о которой он не знал.

В США содержатся двое заключенных, освобождения которых Россия добивается более десяти лет. Первый – торговец оружием Виктор Бут. Второй - Константин Ярошенко – пилот, который был экстрадирован из Либерии в 2010 году. Через год его признали виновным в заговоре с целью контрабанды кокаина в США.