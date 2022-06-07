Родители журналистки из Ингушетии пропали после обыска по её уголовному делу

В Ингушетии родители журналистки Изабеллы Евлоевой перестали выходить на связь после обыска в их доме в городе Сунжа. Журналистка прописана в том доме, но не живёт в нём больше 20 лет. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Евлоева обвиняется по двум уголовным делам о распространении фейков об использовании армии России. Как написала Евлоева в своем телеграм-канале, дом родителей закрыт, а их телефоны не отвечают. "Обыск закончился около часа назад. Надеюсь, их не забрали в отделение", - сообщила журналистка.

Изабелла Евлоева - главный редактор регионального портала "Фортанга ", бывшая активистка из Ингушетии, участница земельных протестов в Магасе против соглашения о границе с Чечней. Из-за преследований ей пришлось покинуть Россию.