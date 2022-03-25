Против журналистки из Ингушетии возбудили уголовное дело о фейках

В отношении журналистки из Ингушетии Изабеллы Евлоевой возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков об использовании армии России. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, уголовное производство открыто Центром по противодействию экстремизму управления МВД по Ингушетии. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изучили посты журналистки в ее телеграм-канале. Публикация, которая стала поводом для возбуждения дела, касается акции с участием детей в Магасе в поддержку так называемой спецоперации в Украине.

На данный момент Евлоева находится за пределами России. Она рассказала Кавказ.Реалии, что узнала о деле от коллег и друзей.

"Я не могу сказать, что это меня удивило, уголовные дела в России заводят и по менее значимым случаям. Тем более от сотрудников доблестного Центра "Э" и ФСБ можно ждать что угодно. Уголовное преследование, конечно, не повлияет на мою позицию – я стою на своем мнении: считаю войну в Украине преступлением против человечности, а вовлечение детей в пропаганду – бессовестной, наглой и лживой манипуляцией. Если будет суд, конечно, буду защищаться, хоть и понимаю, что это чистая формальность", – сказала Евлоева.

4 марта Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии в Украине. За сообщения о деятельности Вооруженных сил РФ, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до трех лет колонии. Поскольку в боевых действиях участвуют не только армия, но и другие ведомства, депутаты предложили распространить закон о фейках и на них. В итоге 22 марта Госдума приняла закон об ответственности за так называемые фейки о деятельности госорганов за рубежом. По новой уголовной статье гражданину может грозить ответственность до 15 лет лишения свободы за публикацию недостоверных данных о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и других ведомствах.