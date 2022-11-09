Родные мобилизованных из Воронежа собрались ехать за ними на фронт

Около 70 родственников мобилизованных в российскую армию из Воронежа отправились в Старобельск Луганской области за своими близкими. Они требуют их возвращения с фронта. Об этом сообщает телеканал "Дождь", который публикует видео обращения родственников российских военных.

По словам одной из участниц акции, её мужа после двух недель подготовки перебросили на передовую под Сватово. Попав под огонь, мобилизованные "решили идти подальше от линии фронта". Их обнаружило командование другого подразделения и отправило в Старобельск, в военную комендатуру. Сейчас, как утверждается, там находится около 60 человек. По словам одной из родственниц мобилизованных, отступивших "командование метило краской".

Ранее родственники – главным образом это жёны мобилизованных – приехали в Валуйки Белгородской области, у границы с Украиной. По их словам, представители командования обещали им, что их родственников вывезут с передовой и привезут в Валуйки, но прошло трое суток, а этого так и не произошло. В обращении женщины говорят, что отправятся в Старобельск. "Мы будем передвигаться туда потихонечку, сегодня у нас очень плохая погода, мы уже все промерзли, туман, но мы будем передвигаться, мы не сдадимся", — говорит жена одного из солдат Светлана Горбатенко.

Ранее сообщалось, что родственники мобилизованных жителей Воронежской области в воскресенье встретились с губернатором области Александром Гусевым. Как сообщало издание "Вёрстка", военные получили от родственников списки и пообещали "в течение трех суток" вывести их из зоны боевых действий. Официально это не подтверждалось. Комментариев командования о нынешних заявлениях родственников пока нет.

"Вёрстка" в конце прошлой недели первой сообщала о просьбе родственников спасти мобилизованных воронежцев, которые, как утверждается, были брошены командованием под Сватово в аннексированной Луганской области. На записи жители Воронежа утверждают, что командиры бросили подразделение из мобилизованных на линии соприкосновения с украинской армией, которая начала обстрел.

Несколько мобилизованных рассказали "Вёрстке", что, по их оценке, под обстрелами погибли сотни российских военных. Эта оценка требует подтверждения, которое сложно оперативно получить во время боевых действий.