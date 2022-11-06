"Вёрстка": воронежских мобилизованных обещали отвести в тыл

Родственники мобилизованных жителей Воронежской области, которые накануне потребовали вернуть солдат с передовой линии фронта в Украине, в воскресенье встретились с губернатором области Александром Гусевым. Об этом сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на родственников.

По их словам, губернатор принял около 50 человек утром в воскресенье. В ходе встречи, по словам одной из её участниц, они прямо при губернаторе звонили мобилизованным на фронт, и те рассказывали о положении дел. Как сообщается, военные получили от родственников списки и пообещали "в течение трех суток" вывести их из зоны боевых действий и отправить в госпиталь, где, помимо прочего, проверят "состояние их психики". Официально подтверждений этой информации нет. По словам родственников, губернатор и его подчинённые вели себя корректно и выражали желание помочь людям.

Накануне, как сообщила "Вёрстка", семьи мобилизованных обратились к губернатору с просьбой спасти жителей региона, которые, как утверждается, были брошены командованием под Сватово в аннексированной Луганской области. На записи жители Воронежа утверждают, что командиры бросили подразделение из мобилизованных на линии соприкосновения с украинской армией, которая начала обстрел.

Несколкько мобилизованных рассказали "Вёрстке", что, по их оценке, под обстрелами погибли до 500 человек. Эта оценка требует подтверждения, которое сложно оперативно получить во время боевых действий. О таких масштабных боях в районе Макеевки Луганской области обе стороны войны не сообщали, хотя название этого населённого пункта и фигурировало в сводках. Не названный по имени воронежский чиновник сообщил "Вёрстке", что речь может идти "о гораздо меньших жертвах" - по его словам, попав под обстрел, мобилизованные могли отступить и тем самым спастись.