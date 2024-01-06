Родственницы мобилизованных провели пикеты у АП и Минобороны

Жёны и другие родственницы российских мобилизованных на войну в Украине, связанные с телеграм-каналом "Путь домой", провели в Москве серию одиночных пикетов, а также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. Об этом сообщают "Путь домой" и "Сота".

Пикеты в частности прошли у зданий Минобороны и Администрации президента. В России сейчас разгар новогодних каникул, день был нерабочим.

На плакатах, которые развернули участницы пикетов, были требования демобилизации. Один из них в частности гласил: "Наша власть превратила мою жизнь в ад с тех пор, как 15 месяцев назад гражданских людей забрали на фронт. Требуем демобилизацию".

Задержаний не было. Как утверждает "Путь домой", во время пикета у администрации президента сотрудник ФСО вызвал полицию, однако по приезду полицейские подтвердили, что одиночные пикеты "являются законной формой протеста". По закону они действительно не требуют согласования, однако в последние годы их участников нередко задерживали, ссылаясь на по-прежнему действующие в Москве ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Около 15 женщин в белых платках, как утверждается, родственницы мобилизованных, также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

В телеграм-канале "Путь домой" утверждается, что подобные акции - возложение цветов к мемориалам Великой отечественной войны - прошли сегодня во многих городах России. Опубликованы фото из ряда городов. В Петербурге, в частности, в акции приняли участие пять женщин. В сообщении об этой акции содержится призыв к мирным переговорам между Россией и Украиной и говорится об "ошибке" президента России Владимира Путина, при этом прямого осуждения российского вторжения в Украину нет.