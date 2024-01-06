Родственницы мобилизованных провели пикеты у АП и Минобороны

Жёны и другие родственницы российских мобилизованных на войну в Украине, связанные с телеграм-каналом "Путь домой", провели в Москве серию одиночных пикетов, а также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. Об этом сообщают "Путь домой" и "Сота".
Пикеты в частности прошли у зданий Минобороны и Администрации президента. В России сейчас разгар новогодних каникул, день был нерабочим.
На плакатах, которые развернули участницы пикетов, были требования демобилизации. Один из них в частности гласил: "Наша власть превратила мою жизнь в ад с тех пор, как 15 месяцев назад гражданских людей забрали на фронт. Требуем демобилизацию".
Задержаний не было. Как утверждает "Путь домой", во время пикета у администрации президента сотрудник ФСО вызвал полицию, однако по приезду полицейские подтвердили, что одиночные пикеты "являются законной формой протеста". По закону они действительно не требуют согласования, однако в последние годы их участников нередко задерживали, ссылаясь на по-прежнему действующие в Москве ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
Около 15 женщин в белых платках, как утверждается, родственницы мобилизованных, также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
В телеграм-канале "Путь домой" утверждается, что подобные акции - возложение цветов к мемориалам Великой отечественной войны - прошли сегодня во многих городах России. Опубликованы фото из ряда городов. В Петербурге, в частности, в акции приняли участие пять женщин. В сообщении об этой акции содержится призыв к мирным переговорам между Россией и Украиной и говорится об "ошибке" президента России Владимира Путина, при этом прямого осуждения российского вторжения в Украину нет.
- В сентябре 2022 года власти России объявили так называемую частичную мобилизацию на войну с Украиной. По официальным данным, призвали около 300 тысяч человек. Указ о мобилизации продолжает действовать до сих пор.
- Представители российских властей неоднократно заявляли, что мобилизованные останутся в армии до конца так называемой специальной военной операции.
- Жёны и матери мобилизованных военных создают многочисленные петиции и пишут письма в адрес президента России Владимира Путина с просьбой провести демобилизацию или ротацию мобилизованных военнослужащих.
- В ноябре в мессенджерах появилось движение родственников мобилизованных под названием "Путь домой" . Были опубликованы манифест и петиция против бессрочной мобилизации. Изначально "Путь домой" делал акцент на необходимости ротации мобилизованных, впоследствии начали появляться и призывы к завершению войны.
- Ряд прокремлёвских блогеров без доказательств обвинял "Путь домой" в связях с российской оппозицией, в частности сторонниками Алексея Навального. Участницы "Пути домой" заявляли о давлении со стороны властей разных регионов, однако о каких-то их масштабных преследованиях пока сообщений не было.
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