Минобороны РФ считает ротацию мобилизованных "нецелесообразной"

Министерство обороны России отказалось ограничить срок службы мобилизованных одним годом и сообщило, что призванные военнослужащие будут находиться на службе до окончания войны. Так военное ведомство ответило на запрос депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

Обращение Вишневский написал после того, как к нему коллективно обратились жёны мобилизованных. Они просили внести изменения в законодательство и ограничить срок службы по мобилизации одним годом. Вишневский написал обращение на имя главы Минобороны Сергея Шойгу.

В ответ ведомство сообщило, что "срок военной службы граждан, призванных по мобилизации, истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании указа президента".

Ограничить срок службы по мобилизации в Минобороны считают "нецелесообразным".

Днем ранее Шойгу заявил, что с первого декабря Минобороны России приступило к выполнению поручения Владимира Путина по наращиванию численности российской армии до одного миллиона 320 тысяч человек. "Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до полутора миллионов военнослужащих", – подчеркнул Шойгу.

Частичная мобилизация в России началась в сентябре 2022 года. Уже в конце октября президент Путин заявил о её завершении. При этом он не подписывал указ о прекращении мобилизации, заявив, что в этом нет необходимости. Правозащитники указывают на то, что отсутствие указа позволяет властям не отпускать мобилизованных со службы.

В сентябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не будет ротации мобилизованных, – это значит, что призванные по мобилизации тоже будут обязаны находиться в зоне военных действий до их окончания. Это вызвало резкую критику со стороны многих групп родных и близких мобилизованных, которые регулярно обращаются к властям с просьбами вернуть военных с фронта.

Жёны и матери военных создают многочисленные петиции и пишут письма в адрес президента России Владимира Путина с просьбой провести ротацию мобилизованных военнослужащих.

В ноябре в мессенджерах появилось движение под названием "Путь домой" . Жены мобилизованных опубликовали манифест и петицию против бессрочной мобилизации.





Родные говорят о несправедливости по отношению к мобилизованным и сравнивают ситуацию с тем, что происходит в колониях, где завербованных заключенных отпускают домой спустя полгода нахождения в зоне боевых действий.

С запросом о ротации мобилизованных обещал обратиться губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в сентябре 2023 года. Но сообщений о том, что он его отправил не было.

14 декабря во время прямой линии Владимир Путин сообщил, что в 2022 году в рамках частичной мобилизации было призвано 318 тысяч человек. Однако ни Путин, ни министр обороны Сергей Шойгу публично о решении оставить мобилизованных на фронте до конца войны не говорили.