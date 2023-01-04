Рогозин отправил послу Франции извлечённый после ранения осколок

Бывший зампредседателя российского правительства и экс-глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отправил послу Франции в Москве Пьеру Леви конверт с извлеченным после ранения осколком снаряда.

Чиновник попросил передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону. "И ещё скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", - говорится в обращении Рогозина.

По словам Рогозина, хирурги извлекли осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Как именно определена принадлежность снаряда, не уточняется.

Рогозин также напомнил послу о совместных поездках на космодром Байконур и упрекнул Париж в том, что он "подчинился диктату Вашингтона".

Французская сторона сообщение бывшего главы "Роскосмоса" пока не прокомментировала.

Ранее сегодня Рогозин сообщил, что уже выписан из больницы и в середине января вернётся на фронт. По словам чиновника, до ранения он находился в Донбассе.

Рогозин получил ранение 21 декабря в аннексированном Донецке. Здание, в котором помимо Рогозина находился назначенный Россией председатель правительства самопровозглашённой "ДНР" Виталий Хоценко и другие люди, попало под обстрел. Погибли как минимум два человека. Рогозин и Хоценко получили ранения.

Рогозин руководил "Роскосмосом" с мая 2018 года. В июле 2022 года он был уволен. Осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону "специальной военной операции", где будет возглавлять некую экспертную группу, цель которой – оказание военно-технической помощи подразделениям российской армии.

Рогозин действительно выехал на фронт и дал несколько интервью российским СМИ, будучи в Луганской и Донецкой областях. Утверждалось, что он взял себе позывной "Сармат" в честь новейшей российской ядерной ракеты. При этом никакого официального назначения Рогозин до сих пор не получил.

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