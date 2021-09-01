Роман Баданин получил стипендию в Стэнфордском университете

Российский журналист, главный редактор признанного в России "нежелательной организацией" издания "Проект" Роман Баданин (он сам включён в реестр СМИ-"иноагентов") стал приглашённым сотрудником Стэнфордского университета, получив стипендию имени Джона Найта.
Об этом написал в фейсбуке сам Баданин, опубликовав ссылку на сообщение Стэнфордского университета, в котором о нём говорится как о "российском журналисте, ставшем объектом преследований Кремля".
"Роман Баданин проведет следующие 10 месяцев в Стэнфорде, сосредоточившись на поиске альтернативных способов продолжения подготовки расследований, которые заставили российские власти объявить его некоммерческий проект "Проект" "нежелательной организацией", – говорится в сообщении. "Наша цель – предоставить Роману безопасное пространство и прямую поддержку JSK Fellowships (программы стипендий имени Джона Найта) и сообщества Стэнфорда, чтобы ускорить результативность его смелой расследовательской работы", – сказано в сообщении.
Баданин находился за рубежом, когда узнал о том, что он сам и ряд журналистов "Проекта" включены в реестр "СМИ-иноагентов", а зарегистрированная в США одноимённая с "Проектом" организация, ранее финансировавшая российское издание, признана "нежелательной". Журналист решил не возвращаться в Россию, опасаясь преследования со стороны властей. В сообщении Стэнфорда говорится, что он работает над тем, чтобы другие журналисты "Проекта" также смогли покинуть Россию.
Баданин уже получал стипендию в Стэнфорде 2017–2018. После этого он и ещё ряд журналистов-расследователей создали "Проект". В этом издании выходили расследования о высокопоставленных российских чиновниках и о семье президента России Владимира Путина.
Как написал Баданин в комментариях, его новое пребывание в Стэнфорде будет сопровождаться работой над новым проектом, подробностей он не раскрыл. Ранее сообщалось, что его новое издание будет носить название "Агентство".
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