Баданин запустит новое расследовательское издание "Агентство"

Бывший главный редактор "Проекта" Роман Баданин сообщил о намерении перезапустить издание под новым названием "Агентство". Об этом Баданин рассказал The New York Times. По словам Баданина, он выбрал такое название в честь статуса иностранного агента. Издание "Проект" признано в России нежелательной организацией, а Роман Баданин включён в реестр "СМИ-иноагентов".

"Проект" специализировался на расследованиях о высокопоставленных российских чиновниках. Журналисты нашли предполагаемую третью дочь Путина и значительные бизнес-активы у её матери, рассказали об испытаниях боевого химического отравляющего вещества "Новичок" на живых людях, сняли фильм об активах президента Чечни Рамзана Кадырова.

Издание приостановило свою деятельность в середине июля, когда по требованию Генеральной прокуратуры была признана нежелательной на территории Российской Федерации деятельность американской неправительственной организации Project Media, Inc. – издателя "Проекта". В ведомстве заявили, что эта компания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Журналистов "Проекта" Романа Баданина, Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, а также журналистов издания "Открытые медиа" Юлию Ярош и Максима Гликина и журналистку Русской службы Радио Свобода Елизавету Маетную внесли в список иностранных агентов.

После этого компания-издатель "Проекта" была ликвидирована. Вскоре стало известно, что Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США и не планируют возвращаться на родину.

В список СМИ – "иностранных агентов" в настоящее время включены три десятка физических лиц и редакций, среди них – 10 русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и четверо сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.