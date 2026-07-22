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Росавиация ограничила высоту полета в районе московских аэропортов

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

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Росавиация снизила предельную высоту полета гражданских самолетов в районе московских аэропортов с 8550 до 4900 метров. Также запрещены транзитные пролеты. Соответствующее извещение "Коммерсант" обнаружил в сборнике Центра аэронавигационной информации.

Ограничения введены в пределах Московского узлового диспетчерского района – в него входят аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово. По данным источников "Коммерсанта", ограничения были введены по инициативе Минобороны – из-за участившихся атак беспилотников.

В Росавиации подтвердили изменения, добавив, что они действуют с 11 июля по 12 августа. "Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – добавили в ведомстве.

Некоторые источники "Коммерсанта" допустили, что эти ограничения могут действовать до конца войны и распространиться на другие регионы.

Снижение предельной высоты полета позволит воздушным судам ускоренно производить посадку на ближайший аэродром, при этом увеличится расход топлива и полетное время. По подсчетам источника газеты, время транзитных облетов вырастет минимум на 20–30 минут. Собеседники "Коммерсанта" также полагают, что снижение допустимой высоты полета повышает риски столкновения с птицами.

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