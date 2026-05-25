Небо московского региона закроют для малой авиации

С начала июня в центральной части России введут новые ограничения на полеты малой авиации и бизнес-джетов. Как сообщила Ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов, гражданским судам запретят выполнять полеты ниже 5100 метров в Московской воздушной зоне.

Под ограничения попадет почти вся европейская часть России — от Петербурга и границы с Беларусью до Екатеринбурга, Самары и южных регионов. Запрет затронет частные самолеты, вертолеты и легкомоторную авиацию. Исключения сделают только для регулярных пассажирских рейсов, санитарной авиации, полетов по госконтрактам и промышленного мониторинга.

Профильный телеграм-канал "Авиаторщина" пишет, что ограничения вводятся "до окончания СВО". Директор Центрального аэроклуба имени Чкалова ДОСААФ Сергей Рябчинский заявил, что после введения запрета его клуб закроется, а часть аэроклубов планирует перенести работу за Урал.

Рябчинский связал новые меры с атаками беспилотников на Москву и другие регионы. В авиационных сообществах также предполагают, что поводом для ужесточения правил могло стать крушение легкомоторного самолета под Коломной в марте 2026 года. Тогда, по данным участников сообщества малой авиации, силы ПВО во время отражения атаки дронов могли по ошибке сбить самолет авиаблогера Павла Кошкина. Официальные результаты расследования до сих пор не опубликованы.