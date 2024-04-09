Росавиация просит приоритетно обслуживать участников войны

Росавиация направила телеграмму российским авиакомпаниям и аэропортам, в которой рекомендовала внимательнее и корректнее обслуживать пассажиров - участников войны в Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию телеграммы, подлинность которой подтвердили источники в авиакомпаниях и в аэропорту Шереметьево.

В телеграмме, подписанной руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, в частности, содержится рекомендация - обслуживать участников войны в Украине в приоритетном порядке при регистрации на рейсы и прохождении процедуры досмотра в аэропортах.

Росавиация также просит исключить случаи некорректного общения персонала с военными и оказывать содействие на всех этапах перевозки. Так, авиакомпаниям следует принимать "неотложные решения" для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы, если военный опоздал на вылет по уважительным причинам, говорится в документе. Участников войны в Украине с ограничениями мобильности рекомендуется размещать на наиболее комфортных местах, но соблюдая требования безопасности полётов.

РБК напоминает, что в нынешнем году произошло несколько конфликтов между участниками войны в Украине и авиакомпаниями. Так, на рейсе авиакомпании "Победа" Москва-Барнаул бортпроводники обвинили пассажира в курении в туалете самолёта. Недавно вернувшегося с войны пассажира сняли с рейса, а сотрудники полиции составили на него административный протокол. Пассажир не признал, что курил в салоне, но уточнил, что курил на перроне аэропорта (что также запрещено). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что военного сняли с рейса.

На другом рейсе "Победы" участник войны не смог попасть в самолет из-за овербукинга. Позже авиакомпания извинилась перед пассажиром, вернула ему деньги за билет и предоставила сертификат на билеты на любую дату.

В феврале этого года один из инцидентов произошел на рейсе авиакомпании S7 Airlines Москва-Якутск. На борту самолёта пьяный военный стал оскорблять бортпроводников, стюарды вызвали полицию. Но пассажиры попросили не задерживать военного, писала Baza. В другом случае из-за дебоша военного на рейсе Москва -Владивосток самолёт пришлось посадить в Красноярске, где пассажира передали полиции. На борту он требовал открыть ему пассажирскую дверь, а после отказа направился в кабину пилота, "чтобы поговорить" с командиром судна, пишет РБК.