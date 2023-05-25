ВШЭ будет обучать участников вторжения в Украину за свой счет

Высшая школа экономики будет обучать участников полномасштабного российского вторжения в Украину и их близких родственников на основных образовательных программах за свой счёт. Об этом сообщается на сайте вуза.

Такое решение ВШЭ будет касаться не только военнослужащих, но и добровольцев, а также их детей, супругов, родных братьев и сестёр. "Согласно указу президента России, появилась спецквота для детей участников СВО, по которой было выделено 10% мест от контрольных цифр приема. НИУ ВШЭ намерен принять студентов сверх этой квоты, оплатив их обучение за счет своих средств." - говорится в заявлении вуза

За счёт средств ВШЭ смогут также учиться участники войны, которые учились на платной основе. Единственным условием для этого называется успешное освоение ими образовательной программы. Участники вторжения, которые захотят перевестись в ВШЭ из других государственных вузов, должны будут досдать разницу академических программ и подтвердить уровень подготовки.