ВШЭ будет обучать участников вторжения в Украину за свой счет

Высшая школа экономики будет обучать участников полномасштабного российского вторжения в Украину и их близких родственников на основных образовательных программах за свой счёт. Об этом сообщается на сайте вуза.
Такое решение ВШЭ будет касаться не только военнослужащих, но и добровольцев, а также их детей, супругов, родных братьев и сестёр. "Согласно указу президента России, появилась спецквота для детей участников СВО, по которой было выделено 10% мест от контрольных цифр приема. НИУ ВШЭ намерен принять студентов сверх этой квоты, оплатив их обучение за счет своих средств." - говорится в заявлении вуза
За счёт средств ВШЭ смогут также учиться участники войны, которые учились на платной основе. Единственным условием для этого называется успешное освоение ими образовательной программы. Участники вторжения, которые захотят перевестись в ВШЭ из других государственных вузов, должны будут досдать разницу академических программ и подтвердить уровень подготовки.
- На всех участников вторжения в Украину распространяется действие закона "О ветеранах" и соответствующие льготы: налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате жилья, включая съёмное, и коммунальных платежей. Российские вузы с этого 2022 года начинают принимать детей участников боевых действий по специальной квоте без вступительных экзаменов.
- В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому участники войны в Украине могут бесплатно получить в собственность земли в Московской области, а также в аннексированном Крыму и в Севастополе.
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