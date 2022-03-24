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Росавиация вновь продлила запрет на полёты в аэропорты юга России

Росавиация в пятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной части России. Запрет, введенный 24 февраля в связи с началом российской военной операции в Украине, теперь будет действовать до 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме.

Закрытыми до начала следующего месяца останутся аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Продолжат работать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя, говорится в пресс-релизе Росавиации.

Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на территории Украины. Позднее они несколько раз продлевались.

Запад в ответ на вторжение в Украину ввел пакет жестких санкций, в рамках которых Евросоюз (ЕС) и США закрыли воздушное пространство для России. ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России.

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