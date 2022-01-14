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Росфинмониторинг внёс Ивана Жданова и Леонида Волкова в список экстремистов

Иван Жданов и Леонид Волков

Росфинмониторинг внёс соратников Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в список экстремистов. Это следует из обновленного перечня ведомства.

В него попадают россияне, осуждённые или обвинённые по статьям уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера.

Это означает, в частности, возможность блокировки их счетов в России во внесудебном порядке. Им могут запретить осуществлять любые финансовые операции с имуществом в России и вступать в наследство.

Волков и Жданов находятся за пределами России. В июне 2021 года Мосгорсуд, по запросу прокуратуры, объявил фонды Навального и , штабы Навального, где они работали, экстремистскими организациями и запретил их.

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