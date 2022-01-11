Суд отправил отца Ивана Жданова в СИЗО за нарушение подписки о невыезде

Суд в Ненецком автономном округе отправил в СИЗО отца политика Ивана Жданова – Юрия Жданова – за нарушение подписки о невыезде. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что Жданов уехал в Нижегородскую область до конца срока обжалования приговора, не получив разрешения суда, – в декабре прошлого года его приговорили к условному сроку по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве. По решению суда он будет находиться под стражей весь период обжалования приговора. Жалобу на приговор Юрию Жданову подала прокуратура – сторона обвинения просила суд приговорить его к трем годам колонии.

19 декабря 2021 года суд приговорил Юрия Жданова к трем годам лишения свободы условно. По версии следствия, Жданов во время работы в администрации поселка Искателей Ненецкого округа рекомендовал выдать местной жительнице Юлии Ветровой квартиру по договору социального найма. Спустя год выяснилось, что эта семья ранее получала денежную компенсацию вместо жилплощади, и через суд сделку признали недействительной. Ветрова квартиру вернула. Следствие утверждало, что у Жданова были дружеские отношения с Юлией Ветровой и ее матерью, которой жилищная комиссия выдала одобрение на получение квартиры. Сам Жданов отрицает это.