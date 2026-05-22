Росфинмониторинг внёс руководство Free Russia в реестр террористов

Руководство зарегистрированного в США фонда "Свободная Россия" (Free Russia Foundation) внесли в список террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг. Это значит, что в отношении всех руководителей фонда, который выступает в поддержку Украины и за демократические преобразования в России, возбуждены уголовные дела.

В частности, в реестр внесены президент фонда Наталья Арно (Будаева) и вице-президенты Владимир Милов и Григорий Фролов. На это обратило внимание издание "Вот Так". Оно также отметило, что в список попали координатор Reforum Space Berlin, входящей в структуру Free Russia Foundation, Ольга Галкина и журналистка, основательница фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова. Все они живут за границей.

В самом фонде подтвердили сообщение.

"Это часть продолжающихся репрессий против голосов, выступающих против войны и за демократию", - заявили в фонде. "Мы считаем, что главные террористы находятся в Кремле, и раз российские власти внесли нас в такой список, значит мы все делаем правильно и их раздражает наша работа. <…> Всё решаемо, будем продолжать нашу деятельность", - сказала глава Free Russia.

В 2024 году фонд "Свободная Россия" был включён Минюстом России в перечень экстремистских организаций, после чего Росфинмониторинг внёс его в реестр террористов и экстремистов. Ещё один вице-президент фонда, Владимир Кара-Мурза, был включён в реестр ранее.



