Росгвардия берёт на службу бывших заключённых из состава ЧВК "Вагнер"

Росгвардия начала принимать на службу наёмников частной военной компании "Вагнер" из числа бывших заключённых, сообщают "Важные истории" со ссылкой на родственников наёмников.

По данным издания, на государственную службу берут только тех, кто был судим за преступления небольшой и средней тяжести. Кроме того, им не предлагают руководящие должности.

Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, частная военная компания "Вагнер" и лично её основатель, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, начали вербовать в свои ряды заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашались принять участие в боевых действиях, должны были полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела было запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто останется в живых, обещали выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч бойцов. 32 тысячи из них, по словам Пригожина, вернулись и получили за участие в боевых действиях помилования.

В феврале текущего года ЧВК "Вагнер" перестала вербовать заключённых - этим занялось Минобороны России. В сентябре ведомство объявило о планах поставить всех содержащихся в российских тюрьмах на "особый воинский учёт".